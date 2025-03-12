Τραμπ για εκεχειρία στην Ουκρανία: Ελπίζω να συμφωνήσει η Πούτιν

Την ελπίδα του να συνομιλήσει τις επόμενες ημέρες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο αναφερόμενος στην συμφωνία των ΗΠΑ με την Ουκρανία για κατάπαυση του πυρός διάρκειας 30 ημέρων.

«Ελπίζω να συμφωνήσει με την πρόταση» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος και πρόσθεσε: «Το τανγκό θέλει δύο, όπως λένε», εκφράζοντας την ελπίδα ότι η συμφωνία θα κλείσει τις επόμενες ημέρες.

«Έχουμε μια μεγάλη συνάντηση με τη Ρωσία αύριο, και ελπίζουμε ότι θα ακολουθήσουν μερικές εξαιρετικές συζητήσεις» πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

