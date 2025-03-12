Στην παραδοχή ότι οι πληροφορίες που μετέδωσε για τη χορήγηση της αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη Εκκλησίας της Ουκρανίας ήταν λανθασμένες προχώρησε ο ομογενής, πρώην πράκτορας της CIA, Τζον Κυριάκου. Ο πρώην πράκτορας της CIA είχε παραχωρήσει μια συνέντευξη πριν από μερικές εβδομάδας στην εκπομπή του Τζούλιαν Ντόρεϊ.

Στο πλαίσιο μιας συζήτησης για τη διαφθορά στην Ουκρανία, ο κ. Κυριάκου υποστήριξε ότι η τότε υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον, είχε προσφέρει 20 εκατομμύρια δολάρια στο Οικουμενικό Πατριαρχείο με αντάλλαγμα την απονομή αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας.

Ωστόσο, ο Τζον Κυριάκου επανήλθε με μια νέα δημόσια τοποθέτηση στην οποία αναγνώρισε ότι μετέδωσε μια λανθασμένη πληροφορία. «Άκουσα αυτή την ιστορία από έναν αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που είχε ισχυριστεί ότι είχε άμεση γνώση της κατάστασης. Έμαθα, ωστόσο, ότι η ιστορία είναι ψευδής. Δεν έγινε καμία τέτοια συναλλαγή», εξήγησε ο πρώην πράκτορας της CIA.

Ο κ. Κυριακού ολοκλήρωσε τη νέα τοποθέτηση του λέγοντας, «επιτρέψτε μου λοιπόν να επαναλάβω: Η ιστορία που είπα στον Τζούλιαν Ντόρεϊ δεν είναι αληθινή. Και θα έπρεπε να είχα επιβεβαιώσει τα γεγονότα πριν τα επαναλάβω».

Η νέα δήλωση του Τζον Κυριάκου

«Έδωσα μια συνέντευξη πριν από μερικές εβδομάδες στον φίλο μου Τζούλιαν Ντόρεϊ κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήσαμε για τη διαφθορά στην Ουκρανία. Ως μέρος αυτής της συζήτησης, του είπα μια ιστορία που είχα ακούσει το 2010 όταν ήμουν ο ανώτερος ερευνητής στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας.

Η ιστορία ήταν ότι η τότε υπουργός Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον είχε προσφέρει στον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίο, 20 εκατομμύρια δολάρια ,για να αναγνωρίσει την αυτοκέφαλη ή αυτοδιοικούμενη φύση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας, η οποία βρισκόταν στη δικαιοδοσία της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας για αιώνες.

Είπα ότι τα χρήματα στάλθηκαν μέσω ουκρανικών τραπεζών και ότι όταν τελικά έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη, έλειπαν 5 εκατομμύρια δολάρια. 'Ακουσα αυτή την ιστορία από έναν αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που είχε ισχυριστεί ότι είχε άμεση γνώση της κατάστασης.

Έμαθα, ωστόσο, ότι η ιστορία είναι ψευδής. Δεν έγινε καμία τέτοια συναλλαγή.

Για να γίνουν τα πράγματα χειρότερα, η επανάληψη αυτής της ιστορίας μπορεί να έχει θέσει σε κίνδυνο τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Έχει ήδη γίνει αντικείμενο εγκληματικών και τρομοκρατικών επιθέσεων από Τούρκους εθνικιστές, επιθέσεις στα μέσα ενημέρωσης και στο ειδησεογραφικό πρόγραμμα 60 Minutes.

Όσοι με γνωρίζετε προσωπικά γνωρίζετε πόσο σημαντική είναι για μένα η Ορθόδοξη πίστη μου. Και εκτός αυτού, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι ένας προσωπικός μου ήρωας. Είναι γνωστός ως «ο Πράσινος Πατριάρχης» λόγω της επιρροής και της μακροχρόνιας υποστήριξής του για την προστασία του περιβάλλοντος και είναι υπέρμαχος της ειρήνης σε όλο τον κόσμο.

Κυριολεκτικά το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να κάνω είναι να τον βάλω σε κίνδυνο ή να θέσω σε κίνδυνο τη σημαντική δουλειά που κάνει.

Επιτρέψτε μου λοιπόν να επαναλάβω: Η ιστορία που είπα στον Τζούλιαν Ντόρεϊ δεν είναι αληθινή. Και θα έπρεπε να είχα επιβεβαιώσει τα γεγονότα πριν τα επαναλάβω».

