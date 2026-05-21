Ρωσία: Τρεις νεκροί από πλήγμα drone σε σιδηροδρομικό σταθμό του Μπριάνσκ

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν η μηχανή μιας αμαξοστοιχίας χτυπήθηκε από ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας,
Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν η μηχανή μιας αμαξοστοιχίας χτυπήθηκε από ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας, ανακοίνωσε η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων Russian Railways.
Τα τρία θύματα ήταν εργαζόμενοι της εταιρείας και χτυπήθηκαν σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Ουνέτσα.
Νωρίτερα, ο ασκών χρέη κυβερνήτη του Μπριάνσκ, Γιεγκόρ Κοβαλτσούκ, ανέφερε ότι η Ουνέτσα δεχόταν επίθεση.
Το Μπριάνσκ συνορεύει με την Ουκρανία και μπαίνει συχνά στο στόχαστρο ουκρανικών πληγμάτων.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.