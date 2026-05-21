Ρωσία: Τρεις νεκροί από πλήγμα drone σε σιδηροδρομικό σταθμό του Μπριάνσκ

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν η μηχανή μιας αμαξοστοιχίας χτυπήθηκε από ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας,

Ντρον Shahed 136
Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν η μηχανή μιας αμαξοστοιχίας χτυπήθηκε από ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας,

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν η μηχανή μιας αμαξοστοιχίας χτυπήθηκε από ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας, ανακοίνωσε η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων Russian Railways.

Τα τρία θύματα ήταν εργαζόμενοι της εταιρείας και χτυπήθηκαν σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Ουνέτσα.

Νωρίτερα, ο ασκών χρέη κυβερνήτη του Μπριάνσκ, Γιεγκόρ Κοβαλτσούκ, ανέφερε ότι η Ουνέτσα δεχόταν επίθεση.

Το Μπριάνσκ συνορεύει με την Ουκρανία και μπαίνει συχνά στο στόχαστρο ουκρανικών πληγμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

