Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε νωρίτερα την Πέμπτη, 21 Μαΐου, πως η Αβάνα αποδέχθηκε την ανθρωπιστική βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αν το γεγονός αυτό επιβεβαιωθεί, τότε θα σηματοδοτηθεί μία ιστορική σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και μία ξεκάθαρη διπλωματική προσέγγιση, καθώς αποκλείεται η Ουάσινγκτον να προσφέρει βοήθεια, αν ο Τραμπ δεν εξασφαλίσει την πολιτική αλλαγή που επιθυμεί στην Κούβα.

Η ανθρωπιστική βοήθεια που προσφέρουν οι ΗΠΑ είναι της τάξης των 100.000.000 δολαρίων.

Πηγή: skai.gr

