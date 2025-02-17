Ο Οτσαλάν επεξεργάζεται «δημοκρατική λύση» για τους Κούρδους

Ο ιδρυτής του PKK Αμπντουλάχ Οτσαλάν επεξεργάζεται «δημοκρατική λύση» για τους Κούρδους, δήλωσε αντιπροσωπεία φιλοκούρδων Τούρκων βουλευτών στο Αρμπίλ.

«Παρά τις δύσκολες συνθήκες, ο κ. Οτσαλάν αγωνίζεται για την επίτευξη δημοκρατικής λύσης επί νόμιμων βάσεων», δήλωσε από την πρωτεύουσα του αυτόνομου ιρακινού Κουρδιστάν ένα από τα μέλη της αντιπροσωπείας, ο Κεσκίν Μπαγιντίρ, συμπροεδρεύων του DBP, μικρού φιλοκουρδικού κόμματος της Τουρκίας.

Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον Νεσιρβάν Μπαρζανί, πρόεδρο της αυτόνομης επαρχίας του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ, στο πλαίσιο της διαμεσολάβησής της ανάμεσα στην Αγκυρα και το PKK με σκοπό τον τερματισμό της 40ετούς σύγκρουσης που έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 40.000 ανθρώπων.

Η Άγκυρα, που θεωρεί το PKK τρομοκρατική οργάνωση, έχει ξεκινήσει διάλογο με τον ιστορικό του ηγέτη που βρίσκεται στην φυλακή εδώ και 26 χρόνια, μέσω βουλευτών των τουρκικών φιλοκουρδικών κομμάτων DEM, τρίτης δύναμης του τουρκικού κοινοβουλίου, και του DBP, που διαθέτει δύο έδρες.

«Ο κουρδικός λαός και οι λαοί της Μέσης Ανατολής περιμένουν να επιλυθεί το κουρδικό πρόβλημα επί δημοκρατικής και νόμιμης βάσης (...) τόσο στην Τουρκία, όσο και σε ολόκληρο το Κουρδιστάν», δήλωσε ο Κεσκίν Μπαγιντίρ.

Λαός χωρίς κράτος, οι Κούρδοι είναι διαμοιρασμένοι ανάμεσα στην Τουρκία, τη Συρία, το Ιράκ και το Ιράν.

Η τουρκική αντιπροσωπεία είχε χθες συνάντηση με τον ιστορικό Kούρδο ηγέτη του Ιράκ Μασούντ Μπαρζανί.

Αύριο θα επισκεφθεί την Σουλεϊμανίγια, δεύτερη σε μέγεθος πόλη του ιρακινού Κουρδιστάν, για να συναντηθεί με τον Μπαφέλ Ταλαμπανί, πρόεδρο της Πατριωτικής Ενωσης του Κουρδιστάν (UPK), της άλλης ιστορικής παράταξης των Κούρδων του Ιράκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

