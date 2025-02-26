Η Αίγυπτος απέρριψε σήμερα την πρόταση του αρχηγού της ισραηλινής αντιπολίτευσης να αναλάβει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτη» την ιδέα και αντίθετη στην αιγυπτιακή και αραβική θέση σχετικά με τον παλαιστινιακό σκοπό.

«Κάθε ιδέα ή πρόταση που καταστρατηγεί τα δεδομένα της αιγυπτιακής και αραβικής θέσης (για τη Γάζα) (…) απορρίπτεται και είναι απαράδεκτη», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών Ταμίμ Καλάφ, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Αιγύπτου ΜΕΝΑ, την επομένη της πρότασης που έκανε ο επικεφαλής της ισραηλινής αντιπολίτευσης και πρώην πρωθυπουργός Γιαΐρ Λαπίντ.

Ο Λαπίντ πρότεινε χθες το Κάιρο να αναλάβει τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας για οκτώ χρόνια, μόλις τελειώσει ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, με αντάλλαγμα μια σημαντική ελάφρυνση του χρέους του.

Ο Καλάφ πρόσθεσε πως κάθε πρόταση που παρακάμπτει τους όρους της ισραηλινής απόσυρσης από τα παλαιστινιακά εδάφη και της δημιουργίας ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κράτους θα ήταν ένα «ημίμετρο» που ενέχει τον κίνδυνο να παραταθεί η σύρραξη παρά να επιλυθεί.

Επιπλέον, υπογράμμισε τον «αδιαχώριστο δεσμό» μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Δυτικής Όχθης, που έχει καταλάβει το Ισραήλ από το 1967, περιλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, ως αναπόσπαστα τμήματα των παλαιστινιακών εδαφών που πρέπει να βρίσκονται υπό «πλήρη παλαιστινιακή κυριαρχία και διαχείριση».

Η Αίγυπτος έχει απορρίψει επανειλημμένως τα σχέδια εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο «κόκκινη γραμμή».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.