Ένας Τούρκος δικαστής διέταξε σήμερα την προφυλάκιση ενός φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (Agence France-Presse- AFP), του Γιασίν Ακγκιούλ, που κατηγορείται από τις αρχές ότι συμμετείχε σε μια παράνομη συγκέντρωση, ανακοίνωσε ο δικηγόρος του στο AFP.

Ο δημοσιογράφος, ο δικηγόρος του οποίου γνωστοποίησε την πρόθεσή του να εφεσιβάλει την απόφαση, επισήμανε, κατά τη διάρκεια της ακρόασής του, ότι το μόνο που έκανε ήταν να καλύπτει δημοσιογραφικά τη διαδήλωση συμπαράστασης στον φυλακισμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, μια κινητοποίηση στην οποία κατηγορείται ότι πήρε μέρος.

Σύμφωνα τη δικαστική απόφαση, η οποία περιήλθε στη γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, το δικαστήριο αποφάσισε την προφυλάκιση του Ακγκιούλ εν αναμονή της δίκης με την κατηγορία της συμμετοχής σε παράνομες συναθροίσεις και πορείες κι ότι δεν αποχώρησε εθελουσίως παρά τις προειδοποιήσεις.

Ο Ακγκιούλ, που εργάζεται για το AFP, συνελήφθη τα ξημερώματα της Δευτέρας στην οικία του, μαζί με άλλους 9 δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη (δυτικά), την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Ένας εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης ζήτησε σήμερα την προφυλάκιση επτά εξ αυτών, σύμφωνα με έναν εκ των συνηγόρων τους.

Από την πλευρά της, η ΜΚΟ Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters Sans Frontiers- RSF) χαρακτήρισε σήμερα «σκανδαλώδη» την απόφαση του Τούρκου δικαστή.

«Είναι η πρώτη φορά που ένας δημοσιογράφος, η ταυτότητα του οποίου έχει ξεκάθαρα επιβεβαιωθεί, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, προφυλακίζεται στη βάση αυτού του νόμου κατά των συναθροίσεων και των διαδηλώσεων. Αυτή η σκανδαλώδης απόφαση αντικατοπτρίζει μια ολοένα και πιο σοβαρή κατάσταση που εξελίσσεται στην Τουρκία», δήλωσε στο AFP ο Ερόλ Οντέρογλου, εκπρόσωπος των RSF στην Τουρκία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

