Η Τουρκία ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε 13 κούρδους μαχητές στη βόρεια Συρία και δύο στο Ιράκ, ένδειξη ότι η Άγκυρα έχει εντείνει την εκστρατεία της εναντίον αυτών των μαχητών, μερικοί από τους οποίους είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ, αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε την περασμένη εβδομάδα τα καθήκοντά του στο Λευκό Οίκο σύμφωνα με το Reuters.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι κούρδοι μαχητές που «εξουδετέρωσε» στη Συρία ανήκαν στο εκτός νόμου Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) και στην πολιτοφυλακή YPG των Κούρδων της Συρίας.

Η Τουρκία θεωρεί πως το PKK και η YPG είναι ταυτόσημες οργανώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τις θεωρούν ξεχωριστές και έχουν θέσει υπό απαγόρευση το PKK ως τρομοκρατική οργάνωση, όμως στρατολόγησαν τη YPG ως κύρια σύμμαχό τους στη Συρία, στην εκστρατεία εναντίον του Ισλαμικού Κράτους.

Η Τουρκία ζητάει από την Ουάσινγκτον να αποσύρει την υποστήριξή της προς τη YPG και έχει εκφράσει την ελπίδα ότι ο Τραμπ θα αναθεωρήσει την πολιτική που κληρονόμησε από την προηγούμενη κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Η σημερινή πληροφορία για μεγάλες συγκρούσεις είναι η δεύτερη μέσα σε διάστημα μερικών ημερών: η Τουρκία είχε ανακοινώσει επίσης την Κυριακή ότι σκότωσε 13 κούρδους μαχητές. Οι τουρκικές δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους στη Συρία έχουν επανειλημμένα πολεμήσει εκεί εναντίον κούρδων μαχητών μετά την ανατροπή του σύρου προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ τον περασμένο μήνα.

Η Τουρκία έχει δηλώσει πως οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, μια υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ οργάνωση ομπρέλα που περιλαμβάνει την κουρδική YPG, πρέπει να αφοπλισθούν ή να αντιμετωπίσουν στρατιωτική επέμβαση.

Υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν 2.000 στρατιώτες στη Συρία οι οποίοι πολεμούσαν στο πλευρό των SDF και της YPG.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.