Ο Τάκερ Κάρλσον ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν προσπάθησε να «σκοτώσει τον Πούτιν» - Δεν παρείχε ωστόσο αποδείξεις

Ο συντηρητικός Αμερικάνος πρώην δημοσιογράφος του Fox News Τάκερ Κάρλσον ισχυρίστηκε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν προσπάθησε να δολοφονήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Η κυβέρνηση Μπάιντεν προσπάθησε να σκοτώσει τον Πούτιν», δήλωσε ο πρώην παρουσιαστής του Fox News στο τελευταίο επεισόδιο του podcast του, “The Tucker Carlson Show”.

«Κάτι το οποίο είναι τρελό», πρόσθεσε ο Κάρλσον. «Αυτό είναι παράλογο, το ότι θα σκέφτονταν έστω και να σκεφτούν κάτι τέτοιο. Οπότε γιατί το έκαναν; Επειδή το χάος τους προστατεύει».

Ωστόσο, όπως σημειώνει το Politico, ο Κάρλσον δεν παρείχε κανένα στοιχείο για να στηρίξει τον ισχυρισμό του σχετικά με την κυβέρνηση Μπάιντεν, η οποία διοικούσε τις ΗΠΑ από το 2021 έως το 2025, εν μέσω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ο Κάρλσον - ο οποίος απομακρύνθηκε από το Fox News το 2023 εν μέσω νομικών προβλημάτων του δικτύου για την προβολή ανακριβών ισχυρισμών περί εκλογικής απάτης στην προεδρική κούρσα του 2020 στις ΗΠΑ, μια θεωρία συνωμοσίας για την οποία ο Κάρλσον συχνά μιλούσε στην εκπομπή του - έχει συχνά ενστερνιστεί τις απόψεις του Κρεμλίνου, επικρίνοντας τη στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ προς το Κίεβο και αποκαλώντας την Ουκρανία «μη δημοκρατική».

Υπενθυμίζεται ότι ταξίδεψε στη Μόσχα τον περασμένο Φεβρουάριο για μια συνέντευξη με τον Πούτιν που είχε γίνει ευρέως αποδεκτή και πήγε ξανά στη Ρωσία τον Δεκέμβριο για να πάρει συνέντευξη από τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Πηγή: skai.gr

