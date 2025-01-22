«Δαμόκλειος σπάθη» η βία στις διαπραγματεύσεις νέων αρχών της Συρίας με Κούρδους

Οι νέες συριακές αρχές βρίσκονται σε «διαπραγματεύσεις» με τις κουρδικές δυνάμεις, τη διάλυση των οποίων, όπως και όλων των ένοπλων ομάδων στη χώρα, απαιτεί η νέα ηγεσία στη Δαμασκό, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας της Συρίας, προειδοποιώντας ωστόσο με χρήση βίας αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

«Η πόρτα της διαπραγμάτευσης είναι αυτή τη στιγμή ανοιχτή με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF)», δήλωσε ο υπουργός Μουρχάφ Αμπού Κάσρα σε δημοσιογράφους.

«Αν όμως αναγκαστούμε να χρησιμοποιήσουμε βία, είμαστε έτοιμοι για αυτό», προειδοποίησε ο υπουργός, λέγοντας πως τα πράγματα «δεν ήταν ξεκάθαρα στις μέχρι σήμερα διαπραγματεύσεις με τους SDF».

Ένας Σύρος αξιωματούχος είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, ότι μια αντιπροσωπεία των SDF είχε διαπραγματεύσεις «σε θετικό» κλίμα στη Δαμασκό στις 30 Δεκεμβρίου με τον Αχμαντ αλ Σάρα, τον νέο ηγέτη της Συρίας.

Σε συνέντευξη στο αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Arabiya στα τέλη Δεκεμβρίου, ο αλ Σάρα τόνισε ότι οι SDF πρέπει να ενσωματωθούν στον μελλοντικό συριακό στρατό.

Οι SDF, όπου κυριαρχούν οι Κούρδοι της Συρίας, είναι εταίροι της Δύσης και ειδικά των ΗΠΑ, στο πλαίσιο ενός διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού και ήταν η αιχμή του δόρατος για τη συντριβή των δυνάμεων του Ισλαμικού Κράτους κατά την περίοδο 2014-2017.

Οι Κούρδοι της Συρίας έχουν δημιουργήσει μια αυτόνομη διοίκηση στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας και ελέγχουν πολλές από τις πλούσιες σε πετρέλαιο περιοχές.

«Μας προσέφεραν πετρέλαιο, αλλά δεν θέλουμε πετρέλαιο, θέλουμε θεσμούς και σύνορα», είπε ο υπουργός, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

