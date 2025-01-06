Το τέλος των Κούρδων μαχητών στη Συρία πλησιάζει, ανέφερε σε ομιλία του μετά το υπουργικό συμβούλιο, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Προσέθεσε ότι «τον ίδιο δρόμο με τη Συρία ελπίζουμε να ακολουθήσει και η Γάζα».

Ειδικότερα ο Ερντογάν είπε ότι «εκείνοι που αντιδρούν στη συμμαχία της ανθρωπότητας που δημιουργήθηκε στη Γέφυρα του Γαλατά (για την υποστήριξη της Παλαιστίνης) είναι άνθρωποι χωρίς συνείδηση που δεν έχουν κανένα μερίδιο στην ανθρωπότητα».

Προσέθεσε ότι: «Ένα ανεξάρτητο, κυρίαρχο, με εδαφική ακεραιότητα Παλαιστινιακό Κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ θα δημιουργηθεί με βάση τα σύνορα του 1967».

Αναλυτικότερα ανέφερε:

«Αφήσαμε πίσω μας μια οδυνηρή και ταραγμένη χρονιά στο πλαίσιο των περιφερειακών εξελίξεων. Χαιρετήσαμε το 2025 με νέες προσδοκίες και μεγάλες ελπίδες. Προσεύχομαι στον Θεό η νέα Γρηγοριανή χρονιά να είναι ευεργετική για όλους τους ανθρώπους της χώρας, της περιοχής και του κόσμου. Ελπίζω ότι το έτος 2025 θα οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός, ηρεμία, ειρήνη και ευημερία για τους αδελφούς μας από τη Γάζα που βίωσαν μια από τις πιο βάρβαρες γενοκτονίες του περασμένου αιώνα. Ως Τούρκοι, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να σταματήσουμε την αιματηρή σφαγή από την πρώτη μέρα.

Έχουμε εντείνει τις διπλωματικές μας επαφές ώστε η διεθνής κοινότητα να αυξήσει την πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση. Κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να ανοίξουμε την πόρτα στην ελπίδα για ειρήνη στη Γάζα. Θα συνεχίσουμε αυτό μέχρι να έχουμε αποτελέσματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους τους συμπολίτες μου που βρέθηκαν μαζί με το σύνθημα «Ένας ήλιος ανατέλλει» το πρωί της 1ης Ιανουαρίου. Περίπου μισό εκατομμύριο αδέρφια μας φώναξαν για άλλη μια φορά από την Κωνσταντινούπολη σε όλο τον κόσμο ότι η Γάζα δεν είναι εγκαταλελειμμένη.

Πρέπει να το εκφράσω μεγάλη συμπόνια. Μερικοί άνθρωποι ενοχλούνται αμέσως από αυτή τη συνάντηση της κοινωνίας των πολιτών. Επιτρέψτε μου να είμαι ειλικρινής, αυτοί που αντιδρούν στη συμμαχία της ανθρωπότητας είναι φτωχοί άνθρωποι της συνείδησης που δεν έχουν το μερίδιό τους από την ανθρωπότητα. Κανένας με λίγη συμπόνια στην καρδιά του δεν μπορεί να μείνει αδιάφορος μπροστά σε αυτή τη σκληρότητα. Πιστεύουμε σε αυτά τα θεία καλά νέα με όλη μας την καρδιά. Όπως η πίστη και η υπομονή κέρδισαν στη Συρία μετά από 61 χρόνια καταπίεσης του Μπάαθ και 13 χρόνια σφαγών, ελπίζω ότι η αλήθεια θα βρει το δρόμο της στην Παλαιστίνη και ο ήλιος της δικαιοσύνης θα διαπεράσει το σκοτάδι της καταπίεσης».

«Να είσαι έτοιμος για πόλεμο, αν θέλεις ειρήνη»

Mε τον εθνικό μας αγώνα δεν σκίσαμε μόνο τη Συνθήκη των Σεβρών ορκιστήκαμε να μην αντιμετωπίση ο λαός μας ξανά ένα τέτοιο τραύμα. Ο κύριος στόχος μας από το 2002 είναι να διασφαλίσουμε ότι το έθνος μας δεν θα έχει ποτέ ξανά πρόβλημα επιβίωσης. Αυτά τα σοφά λόγια των προγόνων μας καθοδηγούν εδώ και 22 χρόνια. «Να είσαι έτοιμος για πόλεμο, αν θέλεις ειρήνη», αν θέλεις ειρήνη και σωτηρία, θα είσαι έτοιμος για πόλεμο ανά πάσα στιγμή. Η Τουρκία είναι πηγή εμπιστοσύνης και ασφάλειας για τους φίλους της και έχει περισσότερο από αρκετή δύναμη για να σπάσει τα βρόμικα χέρια που απειλούν την πατρίδα μας, ανεξάρτητα από το ποιοι είναι.

Με την επική επανάσταση που έγινε στη γειτονική μας Συρία, μια νέα εποχή έχει ξεκινήσει τόσο σε αυτή τη χώρα όσο και στην περιοχή μας. Βλέπουμε ότι η νέα συριακή διοίκηση προσπαθεί να οικοδομήσει τη Συρία στη βάση της εδαφικής ακεραιότητας και ενότητας της χώρας και είναι αποφασισμένη να το πράξει. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η προσδοκία μας. Δεν συναινούμε στη διάλυση της Συρίας και στην καταστροφή της ενιαίας δομής της. Αν δούμε ότι υπάρχει κίνδυνος από αυτή την άποψη, θα λάβουμε γρήγορα τα απαραίτητα μέτρα. Όσοι μετατρέπουν τη σύγκρουση στη Συρία και τον κίνδυνο του Ισλαμικού Κράτους (DAESH) σε ευκαιρία έχουν αντιμετωπίσει αρχαίες αλήθειες. Αυτό είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει χώρος για τρομοκρατία στο μέλλον της περιοχής.

Καμία δύναμη δεν μπορεί να το αποτρέψει

Ειλικρινά, πρέπει να θαφτεί στο έδαφος μαζί με τα όπλα του. Η Τουρκία έχει δείξει πολλές φορές τι αδιάλλακτη βούληση έχει. Αν φτάσει σε αυτό το σημείο, μπορεί να έρθουμε ξανά ξαφνικά ένα βράδυ. Δόξα τω Θεώ, έχουμε τη δύναμη και την ικανότητα να το κάνουμε αυτό. Αυτοί που ευθύνονται δεν πρέπει ούτε να κάνουν προβοκάτσιες ούτε να κάνουν δηλώσεις που θα ξεσηκώσουν το έθνος. Όπως θάψαμε αυτούς που επιδίωξαν τον καντονισμό σε αυτά τα χαντάκια στα ίδια που έσκαψαν σε ορισμένες από τις επαρχίες και τις περιφέρειές μας, αν εμφανιστούν σήμερα αυτοί που έχουν την ίδια πρόθεση, θα τους κάνουμε να πληρώσουν το διπλάσιο τίμημα. Ειλικρινά λέω ότι καμία δύναμη δεν μπορεί να το αποτρέψει.

Ως κυβέρνηση και η συμμαχία της, σίγουρα θα επιτύχουμε τον στόχο μας για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Φυσικά, ελπίζουμε ότι αυτό θα γίνει με ειρήνη και ηρεμία. Αν φέτος ή αυτός ο δρόμος κλείσει ή δυναμιτιστεί, τότε δεν θα διστάσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη σιδερογροθιά του κράτους μας τυλιγμένη σε βελούδινα γάντια. Τελικά, πιστεύουμε ότι η αδελφοσύνη, η ενότητα και η αλληλεγγύη θα νικήσουν».

