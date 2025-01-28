Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα βρεθεί σήμερα στο Λούβρο για να κάνει ανακοινώσεις, μετά τον σάλο που έχει προκληθεί από δημοσιεύματα και σχόλια χιλιάδων επισκεπτών για την πολύ κακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το διασημότερο μουσείο του κόσμου.

Το μουσείο με τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο βρίσκεται σε ανησυχητικά κακή κατάσταση και χρειάζεται εργασίες αποκατάστασης ζημιών και ανακαίνισης.

«Θα γίνουν ανακοινώσεις αναφορικά με το Λούβρο και το μέλλον του», αρκέσθηκε να δηλώσει στους δημοσιογράφους χθες, Δευτέρα, η γαλλική προεδρία, χωρίς να αποκαλύψει τις λύσεις που θα προτείνει ο αρχηγός του κράτους.

Το προεδρικό μέγαρο αναγνωρίζει πως «κεντρικό ζήτημα» είναι η ανεπάρκεια της δομής για τη σημερινή συρροή επισκεπτών.

Ο Μακρόν, ο οποίος επισκέφθηκε διακριτικά το φθινόπωρο το μουσείο για να διαπιστώσει την έκταση των αναγκών, έχει ετοιμάσει τις ανακοινώσεις του σε συνεργασία με την Ρασιντά Ντατί, την οποία είχε διορίσει υπουργό Πολιτισμού πριν από ένα χρόνο.

«Δεν πρόκειται για προεδρικές ανακοινώσεις αποσυνδεδεμένες από τη δράση της κυβέρνησης», επέμεινε ένας σύμβουλος.

Κινδυνεύουν τα διάσημα εκθέματα και η Πυραμίδα

Το μουσείο έχει προσελκύσει την προσοχή από τις 13 Ιανουαρίου που η πρόεδρος και διευθύντριά του Λοράνς ντε Καρ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου με επιστολή της στην υπουργό Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί.

Στην επιστολή υπογραμμίζονταν τα προβλήματα: «πολλαπλασιασμός των ζημιών σε χώρους που σε μερικές περιπτώσεις έχουν μεγάλες φθορές», «απαρχαιωμένος (...) τεχνικός εξοπλισμός», «ανησυχητικές διακυμάνσεις των θερμοκρασιών που θέτουν σε κίνδυνο την κατάσταση των έργων»...

Η πυραμίδα, που εγκαινιάσθηκε το 1988 ως μεγαλοπρεπής είσοδος του μουσείου από τον τότε πρόεδρο Φρανσουά Μιτεράν και σχεδιάσθηκε από τον αρχιτέκτονα Μινγκ Πέι, θεωρείται «δομικά ξεπερασμένη», επειδή είχε προβλεφθεί για να υποδέχεται τέσσερα εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο.

Ο Μακρόν θα υιοθετήσει άραγε την ιδέα για μια δεύτερη είσοδο από την πλευρά της Τετράγωνης Αυλής του Λούβρου;

Ένας προεδρικός σύμβουλος είπε επίσης ότι γίνονται σκέψεις και για το χώρο στον οποίο βρίσκεται η Τζοκόντα, καθώς 20.000 άνθρωποι φθάνουν εκεί κάθε ημέρα για να θαυμάσουν το αριστούργημα του Λεονάρντο ντα Βίντσι, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η επίσκεψη των γύρω χώρων. Ωστόσο στο στάδιο αυτό δεν επιβεβαιώνεται ενδεχόμενη μετακίνηση του πορτρέτου της Μόνα Λίζα σε νέο χώρο.

