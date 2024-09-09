Ως αποτέλεσμα της πρόσφατης αναθέρμανσης των σχέσεων Τουρκίας - Αιγύπτου, ανακοινώθηκε σήμερα ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, θα συμμετάσχει στην 162η σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του Αραβικού Συνδέσμου, που θα γίνει θα γίνει στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου, Κάιρο, στις 10 Σεπτεμβρίου.

Regarding the Participation of H.E. Hakan Fidan, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Türkiye, in the 162nd Meeting of the Council of Foreign Ministers of the Arab League https://t.co/PocJOrPURb pic.twitter.com/Qg4cmycQn1 September 9, 2024

Θα είναι η πρώτη συμμέτοχη Τούρκου ΥΠΕΞ έπειτα από 13 χρόνια, καθώς είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία προσκαλείται στη σύνοδο, μετά το 2011.

Σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, ο Χακάν Φιντάν στην εναρκτήρια συνεδρίαση της συνόδου θα αναφερθεί στις σχέσεις της Τουρκίας με τον Αραβικό Σύνδεσμο, καθώς και για περιφερειακά θέματα, ιδίως στον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Χακάν Φιντάν είχε συναντηθεί με τον γενικό γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου Αχμέντ 'Αμπου Γκάιντ, στο Ελ Αλαμέιν, κατά την επίσκεψή που πραγματοποίησε στις 4 και 5 Αυγούστου στην Αίγυπτο, ενώ στις 7 Αυγούστου είχε παραθέσει γεύμα εργασίας στους πρεσβευτές των χωρών μελών του Αραβικού Συνδέσμου.

Αποδίδει η αναθέρμανση των σχέσεων

Η ανακοίνωση συμμετοχής του Φιντάν στην Σύνοδο έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανταποδοτική επίσκεψη του Αιγύπτιου προέδρου στην Αγκυρα και την θερμή υποδοχή που του επεφύλαξε ο Ερντογάν.

Πηγές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών επισήμαναν επίσης ότι «στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του Αραβικού Συνδέσμου, αρχής γενομένης από το 2018, υιοθετήθηκαν ορισμένα δυσμενή ψηφίσματα με τον ισχυρισμό ότι η Τουρκία παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις των αραβικών χωρών, αλλά παρατηρήθηκε ότι η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε στα προαναφερθέντα ψηφίσματα αμβλύνθηκε σταδιακά ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών που πραγματοποιήθηκαν με την πάροδο του χρόνου σε διάφορα επίπεδα και των αναπτυσσόμενων σχέσεων με τις αραβικές χώρες, ιδίως την Αίγυπτο».

Μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2013 στην Αίγυπτο, οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών εισήλθαν σε περίοδο κρίσης και οι διπλωματικές τους σχέσεις υποβαθμίστηκαν σε επίπεδο επιτετραμμένου. Ο Ταγίπ Ερντογάν είχε ταχθεί στο πλευρό του Αιγύπτιου ανατραπέντα προέδρου Μοχάμεντ Μόρσι, χαρακτηρίζοντας τον Αλ-Σίσι «δολοφόνο και πραξικοπηματία».

Ο πάγος μεταξύ των δύο προέδρων άρχισε να λιώνει τον Νοέμβριο του 2022, όταν αντήλλαξαν χειραψία στο περιθώριο του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Κατάρ και με τον αμοιβαίο διορισμό πρέσβεων από τις δύο χώρες το περασμένο καλοκαίρι.

Πηγή: skai.gr

