Αναζωπυρώσεις προκαλούν άνεμοι που έφτασαν τα 120 χιλιόμετρα την ώρα στη βορειοδυτική Τουρκία, με αποτέλεσμα επείγουσα εκκένωση ακόμη 13 περιοχών και περισσότερες καταστροφές σπιτιών, σύμφωνα με το ertnews.gr. Η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στα σύνορα των περιοχών Μεντερές και Σεφεριχισάρ εξαπλώθηκε γρήγορα σε κατοικημένες περιοχές, αναγκάζοντας τις αρχές να εκκενώσουν τουλάχιστον 10 οικισμούς, σύμφωνα με την εφημερίδα Χουριέτ. Οι στάχτες έφτασαν μέχρι τα ελληνικά νησιά. Στη διάρκεια της νύχτας προστέθηκαν τουλάχιστον 44 εστίες στις δεκάδες πυρκαγιές που μαίνονται νοτιοδυτικά της επαρχίας της Σμύρνης, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι σειρήνες στο Αϊδίνιο ηχούσαν κάθε 15 λεπτά, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη, υπήρξαν χθες σε μία μέρα 150 πυρκαγιές στην Τουρκία, ενώ σημείωσε και ότι η φωτιά πλησίασε το αεροδρόμιο της Σμύρνης το οποίο έκλεισε για πολλές ώρες. Όπως σημείωσε, κινδύνευσαν μεγάλες γειτονιές στα περίχωρα της Σμύρνης ενώ υπήρξαν και σπίτια που κάηκαν. Ο Κωστίδης πρόσθεσε ακόμη ότι σύμφωνα με τις αρχές δεν υπάρχουν θύματα μέχρι στιγμής. «Από τους ισχυρούς ανέμους δεν μπορούσαν να πετάξουν τα περισσότερα πυροσβεστικά αεροσκάφη, αλλά αργά το βράδυ άρχισαν πάλι να συμμετέχουν στο έργο. Θεωρούν ότι σήμερα θα τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά και στη Σμύρνη και στις άλλες περιοχές που έχουν ξεσπάσει στην Τουρκία», ανέφερε ο Κωστίδης. Παράλληλα, δήλωσε ότι αυτό που έκανε εντύπωση, είναι ότι στο τηλεοπτικό δίκτυο Habertürk, υπήρξε μια συζήτηση όπου οι τηλεθεατές κατηγορούσαν τις τουρκικές εταιρείες τηλεφωνικής επικοινωνίας, λέγοντας ότι δεν είχαν δίκτυο και ότι μιλούσαν μόνο με τα ελληνικά δίκτυα.

Πέντε συνοικίες εκκενώθηκαν στην περιοχή του Σεφεριχισάρ, όπου η φωτιά απείλησε σπίτια. Ένας αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο είπε ότι κάτοικοι έκοβαν δέντρα στο χωριό Ουρκμέζ, σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν τις φλόγες να πλησιάσουν στα σπίτια τους.

27 Haziran'da Sakarya Taraklı'da başlayan orman yangını Bilecik Gölpazarı ve Osmaneli'ne sıçradı.



Osmaneli'nde bir köyden çok acı görüntüler..#ormanyangını #bilecikyangın pic.twitter.com/E4ZrM04tHw — Spot_ (@spotmalumat) June 29, 2025

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τούντς επιβεβαίωσε την απομάκρυνση 1.081 κρατουμένων από τις φυλακές του Μπιλετζίκ Γκιολπαζαρί, ενώ ντόπιος μελισσοκόμος συνελήφθη σε σχέση με την πυρκαγιά. Σε ύψιστο συναγερμό παραμένει η περιοχή Μεντερές της Σμύρνης με τις φλόγες να απειλούν κατοικημένες περιοχές.

Manisa Akhisar yangını. Az önce çekilen bir video. Çok çok üzgünüz. pic.twitter.com/tLfyOKHI56 — TÜMYAD (@Tumyad4) June 29, 2025

Ο κυβερνήτης της Σμύρνης, Σουλεϊμάν Ελμπάν, ανέφερε ότι πάνω από 1000 πυροσβέστες αλλά και εκατοντάδες εθελοντές, εκ των οποίων πολλοί νοσηλεύονται με αναπνευστικά προβλήματα, έδιναν ολονύκτια μάχη.

Yangın Gaziemir Beyazevler'i sarıyor. Çok acil yardım gitmesi gerekiyor. pic.twitter.com/jwHCvil1wG — İzmir Hava Durumu (@izmirhavadurmu) June 29, 2025

Η πυρκαγιά στην περιοχή Γκαζιεμίρ της Σμύρνης κρατά κλειστό από το απόγευμα της Κυριακής το αεροδρόμιο Adnan Menderes με τις ακυρώσεις να επηρεάζουν πτήσεις προς Κωνσταντινούπολη, Δουβλίνο και Λονδίνο Στάνστεντ.

Ο υπουργός Γεωργίας και Δασών Ιμπραήμ Γιουμακλί, ο οποίος επιθεώρησε τις πληγείσες περιοχές στη Σμύρνη, δήλωσε ότι 77 πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη τη χώρα στις 29 Ιουνίου, εννέα από τις οποίες ήταν μεγάλες.

1.459 πυρκαγιές μέσα στον Ιούνιο

«Η κατάσταση στη Μανίσα Ακχισάρ, τη Σμύρνη Κουγιουτζάκ και το Ντογάνμπεϊ παραμένει σοβαρή», σημείωσε, επαινώντας τους 1.113 πυροσβέστες και τα 38 αεροσκάφη που μάχονται με τις φλόγες. Ο Γιουμακλί αποκάλυψε ότι από την 1η Ιουνίου αντιμετωπίστηκαν 1.459 πυρκαγιές – 569 σε δάση και 890 αλλού – με αιτίες όπως 258 από καύση καλαμιών, 126 από αποτσίγαρα και τέσσερις από πυροτεχνήματα.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Tunç ανακοίνωσε την κράτηση 17 υπόπτων που συνδέονται με πυρκαγιές μεταξύ 26 και 28 Ιουνίου. Στην περιοχή Buca της Σμύρνης, ένας ύποπτος συνελήφθη για φερόμενο εμπρησμό με βενζίνη, ενώ εμπειρογνώμονες δηλώνουν ότι η πυρκαγιά στο Μεντερές της Σμύρνης μπορεί να προκλήθηκε από καλώδια ηλεκτροδότησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.