Ιράν: Δεν μπορούμε να πάρουμε στα σοβαρά τα μιντιακά και ψυχολογικά παιχνίδια του Τραμπ

Το Ιράν επέκρινε τη μεταβαλλόμενη στάση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το εάν θα άρει τις οικονομικές κυρώσεις κατά της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντάς την «παιχνίδια» που δεν αποσκοπούν στην επίλυση των προβλημάτων μεταξύ των δύο χωρών.

«Αυτές [οι δηλώσεις του Τραμπ] θα πρέπει να θεωρηθούν περισσότερο στο πλαίσιο ψυχολογικών και μιντιακών παιχνιδιών παρά ως σοβαρή έκφραση υπέρ του διαλόγου ή της επίλυσης προβλημάτων», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ.

