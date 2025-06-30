Συγκλονιστικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που αστυνομικοί μπαίνουν σε ένα σπίτι στην Αριζόνα των ΗΠΑ, μετά από κλήση ανήσυχων γειτόνων πως δεν είχαν δει για περίπου μια εβδομάδα τη γυναίκα που έμενε εκεί, και βρίσκουν το νεογέννητο μωρό ζωντανό δίπλα στη νεκρή του μητέρα.

Η αστυνομία του Φοίνιξ δέχτηκε κλήση το πρωί της 14ης Μαΐου και πήγαν στην οικία για να ελέγξουν την κατάσταση. Σε ανακοίνωση οι αρχές αναφέρουν πως: «Μέσα στο σπίτι, ανακάλυψαν ότι η μητέρα είχε πεθάνει και το μωρό της ήταν ακόμα ζωντανό, σοβαρά αφυδατωμένο και πάλευε για να κρατηθεί στη ζωή».

«Οι αστυνομικοί κάλεσαν γρήγορα βοήθεια στο βρέφος και το μωρό μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο για να αναρρώσει», επισημαίνει η ανακοίνωση.

Το μωρό ήταν κρίσιμη κατάσταση και η τελευταία ενημέρωση είναι πως η κατάστασή του έχει βελτιωθεί και πως θα επιβιώσει.

«Όπως μας είπαν οι γιατροί, αν δεν είχαν επέμβει οι αστυνομικοί, το μωρό πιθανότατα δεν θα είχε αντέξει περισσότερο» δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.



Η αστυνομία του Φοίνιξ δεν κατονόμασε τη μητέρα ούτε έδωσε το φύλο του παιδιού. Η αιτία του θανάτου της γυναίκας επίσης δεν έχει γίνει γνωστή.

Δείτε τα συγκλονιστικά πλάνα:



Πηγή: skai.gr

