Νέα Υόρκη: Δύο κοπέλες πυροβολήθηκαν μετά το Pride

Δύο έφηβες δέχθηκαν πυροβολισμούς κοντά στο Stonewall Inn καθώς οι εορτασμοί του NYC Pride ολοκληρώνονταν το βράδυ της Κυριακής, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, σύμφωνα με το NBC.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία Sheridan στο Greenwich Village λίγο μετά τις 10 μ.μ., στην περιοχή γύρω από το Stonewall Inn — το ιστορικό μπαρ της LGBTQ κοινότητας.

Μια 16χρονη κοπέλα τραυματίστηκε από σφαίρα στο κεφάλι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ μια 17χρονη τραυματίστηκε στο πόδι και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με εκπρόσωπο της NYPD. Και οι δύο μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία.

Πηγή: skai.gr

