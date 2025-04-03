Τουρκία: 11 ύποπτοι συνελλήφθησαν για το μποϊκοτάζ

Εκδόθηκε ένταλμα κράτησης για 16 υπόπτους στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε αυτεπάγγελτα η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης εναντίον εκείνων που έκαναν έκκληση «μποϊκοτάζ» με διχαστικό λόγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα εγκλήματα «μίσους και διακρίσεων» και για «υποκίνηση του κοινού σε μίσος και εχθρότητα», αναφέρει το Haberturk.

Συνελήφθησαν 11 από τους υπόπτους. Επίσης, έγινε γνωστό ότι μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και ο ηθοποιός Cem Yiğit Üzümoğlu.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Bekir A. (26), Yeliz A. (24), Mehmet EC (50), Berna GK (50), Ömer Ç. (38), Senay A. (43), Asli Y. (37), Muhammet E.O. (34), Ceren O. (25), Damla K. (41) και ο ηθοποιός Cem Yiğit Üzümoğlu (31) κρατήθηκαν. Οι 11 ύποπτοι που κρατήθηκαν παραπέμφθηκαν στο δικαστικό σώμα με αίτημα απαγόρευσης μετακίνησης στο εξωτερικό και δικαστικό έλεγχο στο αστυνομικό τμήμα.

Από την άλλη, μαθεύτηκε ότι οι έρευνες για τον εντοπισμό 5 ατόμων συνεχίζονται.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρεμ Ιμάμογλου, εμφανίστηκε μια νέα μορφή αντίστασης, στην αρχή μέσα από πανεπιστήμια, που σύντομα απέκτησε τεράστια δυναμική, σε βαθμό που οδήγησε κυβερνητικούς, εμπορικούς και οικονομικούς παράγοντες της Τουρκίας να συσκέπτονται για το πώς θα την καταστείλουν. Η αρχική ιδέα ήταν να σταματήσει ο κόσμος να αγοράζει προϊόντα που διαφημίζονται από φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ. Μέσα στην παραζάλη των διαδηλώσεων, το κίνημα αυτό για ένα μποϊκοτάζ κατανάλωσης έπιασε, ιδιαίτερα στους φοιτητές που άρχισαν να πηγαίνουν στις σχολές τους, αλλά να μην παρακολουθούν μαθήματα, ούτε να πίνουν καφέ από τις καντίνες.

Το κόμμα της αντιπολίτευση στην Τουρκία, του Οζγκιούρ Οζέλ κυκλοφόρησε λίστα με είδη προς αποφυγή, όπως πολυεθνικές αλυσίδες καφέ, ρούχων, σουπερμάρκετ, και γενικά όλα τα brands που διαφημίζονται από φιλοκυβερνητικά κανάλια ή έχουν κάποια σχέση με την κυβέρνηση. Οι τεράστιες διαδηλώσεις μπροστά από το Δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης σταμάτησαν την περασμένη εβδομάδα με εκατοντάδες συλλήψεις και προφυλακίσεις.

Πηγή: skai.gr

