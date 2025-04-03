Η ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τον οδηγό ενός αυτοκινήτου που έπιασε φωτιά στην κεντρική πλατεία Νταμ του Άμστερνταμ σήμερα έπειτα από έκρηξη στο όχημα.

Ο οδηγός, ένας 50χρονος Ολλανδός, φέρεται να προκάλεσε ο ίδιος τη φωτιά και πιθανόν το έκανε σκόπιμα, ανέφερε η αστυνομία. Κανείς δεν τραυματίστηκε κατά το συμβάν εκτός από τον άνδρα που συνελήφθη.

Visiting #amsterdam enjoying a nice lunch outside and a protest breaks out. Car explosion and driver on fire. Hope all OK. 🙏🏼 pic.twitter.com/QpV7n3lPc2 — El Dorado (@EdLoren13) April 3, 2025

Η αστυνομία δήλωσε πως πλάνα από κάμερα δείχνουν πως η φωτιά προκλήθηκε από έκρηξη, η οποία σημειώθηκε ενώ πλήθος κόσμου βρισκόταν στην πολυσύχναστη πλατεία.

Εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν έναν άνδρα που έχουν πιάσει φωτιά τα ρούχα του κοντά σε ένα μικρό κόκκινο αυτοκίνητο από τα παράθυρα του οποίου βγαίνουν φλόγες στην πλατεία Νταμ. Η αστυνομία φαίνεται να σβήνει τις φλόγες πάνω στον άνδρα προτού τον θέσει υπό κράτηση.

Η αστυνομία απέκλεισε την πλατεία ενώ ειδικοί στα εκρηκτικά ερεύνησαν το αυτοκίνητο.

Την περασμένη εβδομάδα, ένας άνδρας τραυμάτισε πέντε ανθρώπους με μαχαίρι κοντά στην πλατεία Νταμ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος ήταν ένας 30χρονος Ουκρανός από την ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, ο οποίος σύμφωνα με την εισαγγελία είχε τρομοκρατική πρόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

