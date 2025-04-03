Οι ευρωπαϊκές εταιρείες πρέπει να σταματήσουν τις επενδύσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες ως «απάντηση» στους σαρωτικούς δασμούς που ανακοίνωσε εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, μετά τη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους του γαλλικού επιχειρείν και μέλη της κυβέρνησής του.

«Είναι σημαντικό οι μελλοντικές επενδύσεις, οι επενδύσεις που ανακοινώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, να ''παγώσουν'' για κάποιο χρονικό διάστημα έως ότου να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μακρόν μετά τη συνάντηση στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

«Τι μήνυμα στέλνουμε όταν μεγάλοι Ευρωπαίοι παίκτες επενδύουν δισεκατομμύρια ευρώ στην αμερικανική οικονομία τη στιγμή που [οι ΗΠΑ] μας χτυπούν;», διερωτήθηκε ο Μακρόν, κάνοντας λόγο για την ανάγκη να επιδείξουν όλοι «συλλογική αλληλεγγύη».

Τα σχόλια του Μακρόν θεωρούνται ως μια προσπάθεια να αποτρέψει τους Γάλλους μεγιστάνες από το να «συμφιλιωθούν» με τον Τραμπ και να επιχειρήσουν ενδεχομένως να συνάψουν ιδιωτικές συμφωνίες, που δεν θα συνάδουν με τη συνολική εμπορική πολιτική της ΕΕ.

Νωρίτερα αυτό το μήνα ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο γαλλικός ναυτιλιακός κολοσσός CMA CGM σκόπευε να επενδύσει 20 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ, εν τω μεταξύ, ο Μπερνάρ Αρνό, επικεφαλής του κολοσσού ειδών πολυτελείας LVMH, δήλωσε ότι σκέφτεται να αυξήσει τις επενδύσεις στις ΗΠΑ και επαίνεσε την οικονομική πολιτική του Τραμπ.

Την Τετάρτη, η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε δασμούς 20% σε όλες τις εξαγωγές της ΕΕ προς τις ΗΠΑ, κάτι που ο Μακρόν χαρακτήρισε «μια βάναυση και αβάσιμη απόφαση».

Ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι οι δασμοί του Τραμπ επιβεβαίωσαν πως η Γαλλία είχε δίκιο να πιέσει για μια πιο σκληρή εμπορική πολιτική και ισχυρότερα μέσα εμπορικής άμυνας.

«Δεν είμαστε αφελείς, θα προστατεύσουμε τους εαυτούς μας», είπε ο Μακρόν, αναφερόμενος στον εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ.

Εκτός από τα αντίποινα με δασμούς, ο Μακρόν τόνισε ότι οι Βρυξέλλες θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο χρήσης του αποκαλούμενου Μηχανισμού κατά των μέτρων εξαναγκασμού που έχει θεσπίσει το μπλοκ κατά των ΗΠΑ - ένα νέο εργαλείο στο οπλοστάσιο του μπλοκ που σχεδιάστηκε για χώρες όπως η Κίνα -, ενώ ζήτησε να ληφθούν μέτρα κατά των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών.

«Τίποτα δεν αποκλείεται, όλα τα εργαλεία είναι στο τραπέζι», είπε ο Μακρόν.

Πηγή: skai.gr

