Τουρκάλα δημοσιογράφος προσήχθη επειδή πήρε συνέντευξη από τον ηγέτη των Κούρδων στη Συρία

Προσαγωγή Τουρκάλας δημοσιογράφου για συνέντευξη με τον ηγέτη των Κούρδων στη Συρία

Κατηγορείται για συνέντευξη με τρομοκράτη.

Αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους

Τούρκοι δημοσιογράφοι αναφέρουν: «Μα ο Καλίν συνάντησε στη Δαμασκό άνθρωπο που είναι στη λίστα των τρομοκρατών»

Tζουνεϊτ Οζντεμίρ, δημοσιογράφος: Υπάρχουν τα δυο ονοματα που βρίσκονται στη λίστα των τρομοκρατών της Τουρκίας. Ο Ιμπραήμ Καλίν θεωρήθηκε ήρωας και προσευχήθηκε σε τζαμί . Ενώ η Νεβσίν Μενγκιού προσήχθη γιατί συνομίλησε με αυτούς. Εχουμε το εξής παράδοξο στην Τουρκία. Ο διοικητής της ΜΙΤ συναντιέται με τον άνθρωπο που είναι στη λίστα των τρομοκρατών και επιστρέφει στους ώμους, και τον χειροκροτούν. Με τον άλλον συνομιλεί η δημοσιογράφος και τώρα κατηγορείται για δημοσιοποίηση τρομοκρατικής δράσης.

ΦΑΤΙΧ ΑΛΤΑΪΛΙ-ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: «Μα το παράδοξο είναι με τον Σαλεχ Μουσλίμ είχε συναντηθεί η ηγεσία της Τουρκίας. Όλοι και τότε γνώριζαν πως είναι μέλος του PKK. Δηλαδή πρόεδροι και πρωθυπουργοί της χώρας μπορούν να τους συναντούν αλλά όχι οι δημοσιογράφοι. Μα ο Νταβούτογλου τον είχε καλέσει ο ίδιος!»

Πηγή: skai.gr

