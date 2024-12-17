Την 15χρονη Νάταλι Ράπνοου η οποία ονομαζόταν «Σαμάνθα», αναγνώρισαν οι αρχές ως ύποπτη για τους πυροβολισμούς χθες Δευτέρα, στο χριστιανικό σχολείο στο Μάντισον του Ουισκόνσιν που είχαν ως αποτέλεσμα δύο άτομα να χάσουν τη ζωή τους, ένας δάσκαλος και ένας μαθητής και ακόμη 6 να τραυματιστούν.

Τα μέχρι τώρα στοιχεία μαρτυρούν ότι η 15χρονη αμέσως μετά το συμβάν αυτοκτόνησε. Η αστυνομία υποστήριξε ότι τη βρήκε νεκρή όταν έφτασε στο σχολείο, μαζί με ένα όπλο δίπλα της. Κανένας αξιωματικός δεν πυροβόλησε εναντίον της.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Μάντισον, Σον Μπαρνς, είπε ότι «σήμερα είναι μια θλιβερή μέρα όχι μόνο για τη Μάντισον, για ολόκληρη τη χώρα μας.Πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά στην κοινότητά μας» επισήμανε.

Πρόσθεσε ότι η αστυνομία δεν έχει εντοπίσει το κίνητρο της 15χρονης και ότι η οικογένεια της υπόπτου συνεργάζεται με την αστυνομία στα πλαίσια της έρευνας.Η επίσημη αιτία θανάτου της θα ανακοινωθεί από τον ιατροδικαστή εν αναμονή των αποτελεσμάτων της νεκροψίας.

Ένας μαθητής της δευτέρας τάξης ήταν ο πρώτος που κάλεσε την αστυνομία κάνοντας λόγο για έναν ενεργό σκοπευτή που υπάρχει μέσα στο σχολείο, σύμφωνα με τον επικεφαλής Μπαρνς. Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν στην κλήση γύρω στις 11:00 τοπική ώρα (17:00 GMT) τη Δευτέρα. Η 15χρονη άρχισε να πυροβολεί μέσα σε μια μεικτή αίθουσα μελέτης.

BREAKING: According to multiple reports the Christian school sh*oter is 15-year-old Natalie Lynn Rupnow.



She had a deep online fascination with school shootings and death, particularly the 1999 Columbine High School massacre. Rupnow was an avid fan of the rock band KMFDM, which… pic.twitter.com/DAUcHGjSRi — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) December 16, 2024

Η Barbara Wiers, διευθύντρια επικοινωνίας του σχολείου είπε ότι στο σχολείο είχε πραγματοποιηθεί πριν από λίγους μήνες άσκηση σε περίπτωση ενός παρόμοιου συμβάντος και ότι οι εκπαιδευτικοί ήταν ενημερωμένοι για το πώς να συμπεριφερθούν και τι να κάνουν.

Η αστυνομία δεν έχει κατονομάσει μέχρι στιγμής κανένα από τα θύματα.

Οι αρχές απηύθυναν έκκληση στους μάρτυρες που είδαν ή άκουσαν για την επίθεση να μιλήσουν στην αστυνομία και ότι ελπίζουν ότι αυτές οι αναφορές θα ρίξουν φως στο κίνητρο της 15χρονης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι το περιστατικό με τους πυροβολισμούς ήταν «σοκαριστικό και ασυνείδητο».

«Οι μαθητές σε όλη τη χώρα μας θα πρέπει να μάθουν πώς να διαβάζουν και να γράφουν – όχι να χρειάζεται να μάθουν πώς να σκύβουν και να καλύπτονται», είπε ο Μπάιντεν, ο οποίος κάλεσε επίσης το Κογκρέσο να ενεργήσει άμεσα σχετικά με τη νομοθεσία που θα μπορούσε να αποτρέψει περισσότερη ένοπλη βία.

Το Χριστιανικό Σχολείο Abundant Life έχει περίπου 400 μαθητές από το νηπιαγωγείο μέχρι το γυμνάσιο. Το σχολείο παραμένει κλειστό ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες.

