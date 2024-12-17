Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναμένεται σήμερα στην Άγκυρα για συνομιλίες με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όσον αφορά τις εξελίξεις στη Συρία.

Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στην ανάγκη να διατηρηθεί η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και να προστατευθούν οι μειονότητες μετά την πτώση του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, με βάση όσα ανέφερε τη 10η Δεκεμβρίου η κυρία φον ντερ Λάιεν μέσω X.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχεδίαζε επίσης να συζητήσει για την ανθρωπιστική βοήθεια με τον Τούρκο πρόεδρο.

Η ΕΕ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα πως σχεδιάζει να στείλει σε πρώτη φάση 100 τόνους φαρμάκων, τροφίμων και άλλων απόλυτα απαραίτητων ειδών στην Τουρκία για να διανεμηθούν στη Συρία από υπηρεσίες του ΟΗΕ.

Η ανατροπή του καθεστώτος της Συρίας από συμμαχία ισλαμιστικών ένοπλων οργανώσεων με επικεφαλής τη Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ) ήγειρε ερωτήματα στην Ευρώπη για τους σύρους πρόσφυγες, ενώ ακόμη δεν είναι σαφές το πώς θα αντιμετωπίσουν οι Βρυξέλλες τη νέα εξουσία στη Δαμασκό.

Η Τουρκία και η ΕΕ φιλοξενούν τους μεγαλύτερους αριθμούς προσφύγων από τη Συρία σε παγκόσμια κλίμακα, με τις τουρκικές αρχές να κάνουν λόγο για περίπου 3 εκατομμύρια ανθρώπους και αυτές των κρατών-μελών για πάνω από 1 εκατ., στους οποίους προσφέρεται διεθνής προστασία.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας ανέφερε χθες πως απεσταλμένος βρίσκεται καθ’ οδόν για τη Δαμασκό ώστε να αποκατασταθεί επαφή με τη νέα ηγεσία.

Κατά πληροφορίες του Γερμανικού Πρακτορείου, πρόκειται για τον πολύπειρο γερμανό διπλωμάτη Μίχαελ Όνμαχτ.

Ως τώρα, η ΕΕ διαβεβαίωνε πως δεν έχει απολύτως καμιά επαφή με τη ΧΤΣ, τον άλλοτε βραχίονα της αλ Κάιντα στη Συρία, παράταξη στη μαύρη λίστα με τις «τρομοκρατικές» οργανώσεις που καταρτίζεται στις Βρυξέλλες, στην οποία επιβάλλεται σειρά κυρώσεων. Η κυρία Κάλας περιορίστηκε να πει πως ο χρόνος θα δείξει αν θα αφαιρεθεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

