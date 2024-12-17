Ένταση σημειώθηκε σε πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης για τον στολισμό του χριστουγεννιάτικου δένδρου, όπως μετέδωσε ο Μανώλης Κωστίδης.

«Ισλαμιστές εμπόδισαν τον στολισμό του δένδρου από φοιτητές του πανεπιστημίου».

«Μην εμποδίζετε εμάς, σταματήστε τους τζιχαντιστές» φώναζαν οι φοιτητές.

Turkish Islamists in Istanbul try to attack university students decorating a Christmas tree.

As I said a few days ago, Turkey is the enemy of Europe.



Οι συγκεντρωμένοι φοιτητές φώναζαν: «H Toυρκία είναι κοσμική χώρα και θα παραμείνει κοσμική! Τζιχάντ και θάνατος. Θρησκεία, τζιχάντ και θάνατος!» και «Mην εμποδίζετε τους φοιτητητές, σταματήστε τους τζιχαντιστές!»

Το ρεπορτάζ ανέφερε: «Οι φοιτητές του Πολυτεχνείου Γίλντιζ θέλησαν να στολίζουν το πεύκο που βρίσκεται στον κήπο του πανεπιστημίου, για να φέρουν το πνεύμα της Πρωτοχρονιάς, όμως μια άλλη ομάδα φωνάζοντας διάφορα συνθήματα και ισλαμικά συνθήματα επιχείρησαν να τους εμποδίσουν, καθώς επικαλέστηκαν θρησκευτικούς λόγους. Οι φοιτητές δεν έφυγαν και αντέδρασαν έντονα. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι φρουρά του πανεπιστημίου κινήθηκε μαζί με τους ισλαμιστές εναντίον των φοιτητών».

Η παρουσιάστρια Ετζέ Ουνέρ σχολίασε: «Κάποιοι μπορούν να ζουν όπως επιθυμούν. Αν θέλουν να ζουν ως μουσουλμάνοι. Κι εγώ είμαι μουσουλμάνα .Όμως το να προσπαθείς να επέμβεις στις ζωές των άλλων και να προσπαθείς αυτό το να προβάλεις γίνεται σόου. Το να προσπαθείς να επέμβεις στις ζωές των άλλων είναι μια από τις μεγαλύτερες αμαρτίες. Αλλά αυτό ισχύει για τους πραγματικούς μουσουλμάνους».

