Σε 47 ανέρχεται ο αριθμός των τραυματιών μέχρι αυτή την ώρα στο Λίβερπουλ μετά την παράσυρση «πλήθους πεζών» από αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το πρωτάθλημα Αγγλίας που κατέκτησαν οι «Reds», σύμφωνα με την αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ.

27 από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία σε όλο το Λίβερπουλ, ενώ ακόμη 20 έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο και δεν χρειάστηκαν νοσηλεία. Ένα παιδί κι ένας ενήλικας έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Συνολικά τραυματίστηκαν 4 παιδιά, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές σε συνέντευξη Τύπου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Η βοηθός αρχηγός της αστυνομίας του Μέρσεϊσαϊντ, Τζένι Σιμς, είπε ότι ένας «μεγάλος αριθμός» ανθρώπων όλων των ηλικιών τραυματίστηκε, αλλά τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου, συμπληρώνοντας ότι οι σκέψεις της είναι με όλους όσοι τραυματίστηκαν στο «φρικτό» συμβάν.

«Ένας 53χρονος άνδρας πιστεύεται ότι είναι ο οδηγός του οχήματος», συνέχισε η Σιμς, και «βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες που οδήγησαν στο περιστατικό».

«Το περιστατικό πιστεύεται ότι είναι μεμονωμένο και δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια», πρόσθεσε.

Λίγο νωρίτερα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι επρόκειτο για έναν 53χρονο «λευκό Βρετανό από την περιοχή του Λίβερπουλ», ο οποίος συνελήφθη.

Ο Ντέιβιντ Κίτσεν της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων Βορειοδυτικής Αγγλίας είπε ότι κλινικοί γιατροί, παραϊατρικοί και άλλες ιατρικές ομάδες έσπευσαν να βοηθήσουν σε διάφορα νοσοκομεία στο Λίβερπουλ. «Δυστυχώς, τέσσερις από τους τραυματίες ήταν παιδιά», είπε, προσθέτοντας ότι ένας διασώστης σε ποδήλατο χτυπήθηκε επίσης, αλλά δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

«Τρεις ενήλικες και ένα παιδί απομακρύνθηκαν από κάτω από το όχημα και παραδόθηκαν στα ασθενοφόρα», δήλωσε ο Αρχηγός της Πυροσβεστικής και Διάσωσης του Μέρσεϊσαϊντ, Νικ Σιρλ.

Η συνέντευξη Τύπου ολοκληρώθηκε με τον επικεφαλής του Δημοτικού Συμβουλίου του Λίβερπουλ, Λίαμ Ρόμπινσον, ο οποίος επαίνεσε και ευχαρίστησε το προσωπικό του NHS και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και ζήτησε από τους πολίτες να μην κοινοποιούν υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να αναφέρουν οποιαδήποτε πληροφορία στην αστυνομία.

Το Λίβερπουλ είχε ντυθεί κυριολεκτικά στα κόκκινα τη Δευτέρα, με χιλιάδες οπαδούς της Λίβερπουλ να έχουν συγκεντρωθεί για να υποδεχθούν το πούλμαν των πρωταθλητών, σε μία πόλη που «έριξε τα τείχη της» για να παρελάσουν οι θριαμβευτές της φετινής Premier League. Οι οπαδοί των «Reds» είχαν ξεσπάσει σε ένα ατελείωτο πανηγύρι χαράς, εκδηλώνοντας τη λατρεία τους απέναντι στους παίκτες και το τεχνικό τιμ για τις μεγάλες στιγμές που τους χάρισαν. Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας σε μία γιορτή έκστασης, έλουζαν με σαμπάνια όλον τον κόσμο, ενώ χιλιάδες καπνογόνα και πανό χρωμάτιζαν το κέντρο της πόλης, την ίδια στιγμή που η ιαχή «Λίβερπουλ» δονούσε την ατμόσφαιρα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα, ένα αυτοκίνητο «μπούκαρε» μέσα στο πλήθος, στην οδό Γουότερ, παρασύροντας δεκάδες ανθρώπους. Οι σκηνές είναι τρομακτικές, με ανθρώπους να σωριάζονται στο έδαφος. Κάποιοι άνθρωποι εθεάθησαν να είναι ξαπλωμένοι στο οδόστρωμα, με αναφορές να κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες. Ένας φωτορεπόρτερ του Reuters ανέφερε ότι στο σημείο βρέθηκαν πολλά ασθενοφόρα, ενώ είχε στηθεί και μία σκηνή από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες προς τους τραυματίες.

Liverpool parade: Car drives into crowd of celebrating football fans - Police cordon in placehttps://t.co/LIQPKOLGNr…@DaveAtherton20 pic.twitter.com/6Qx8SHavAb — Sue 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@suespeaksup) May 26, 2025

Στάρμερ: «Τρομακτικές σκηνές - Οι σκέψεις μου είναι με όλους όσους τραυματίστηκαν»

«Οι σκηνές στο Λίβερπουλ είναι τρομακτικές - οι σκέψεις μου είναι με όλους όσους τραυματίστηκαν», δήλωσε μέσω ανάρτησης στο X ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Ο Στάρμερ σημείωσε ακόμα: «Θέλω να ευχαριστήσω την αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ταχεία και συνεχή ανταπόκρισή τους σε αυτό το σοκαριστικό περιστατικό. Ενημερώνομαι για τις εξελίξεις και ζητώ να δώσουμε στην αστυνομία το χώρο που χρειάζεται για να ερευνήσει (το συμβάν)».

The scenes in Liverpool are appalling — my thoughts are with all those injured or affected.



I want to thank the police and emergency services for their swift and ongoing response to this shocking incident.



I’m being kept updated on developments and ask that we give the police… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 26, 2025

Ανακοίνωση της Λίβερπουλ: Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όσους επλήγησαν

Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος της Λίβερπουλ, ανέφερε από τη μεριά του μέσω ανάρτησης στο X ότι βρισκόταν «σε άμεση επαφή με την αστυνομία σχετικά με το περιστατικό στην οδό Water που συνέβη προς το τέλος της παρέλασης απόψε». Σημείωσε ακόμη ότι «οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όσους επλήγησαν από αυτό το σοβαρό περιστατικό. Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε την πλήρη υποστήριξή μας στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τις τοπικές αρχές που ασχολούνται με το περιστατικό».

We are in direct contact with Merseyside Police regarding the incident on Water Street which happened towards the end of the trophy parade earlier this evening.



Our thoughts and prayers are with those who have been affected by this serious incident.



We will continue to offer… pic.twitter.com/xreiSqiEnL — Liverpool FC (@LFC) May 26, 2025

Μαρτυρίες

Ο 48χρονος Harry Rashid βρισκόταν στην παρέλαση με τη σύζυγό του και τις δύο μικρές του κόρες όταν είδε τη σύγκρουση, σύμφωνα με τον Guardian. Όπως είπε: «Συνέβη περίπου 10 μέτρα μακριά από εμάς. Ήμασταν μέσα στο πλήθος και δεν είχαμε κανέναν έλεγχο για το πού θα βρισκόμασταν, επειδή ήταν ένας πολύ στενός δρόμος. Το όχημα ήρθε στα δεξιά μας. Εμφανίστηκε ακριβώς δίπλα από ένα ασθενοφόρο, το οποίο ήταν σταθμευμένο. Αυτό το όχημα απλά ανέβηκε από τα δεξιά και έπεσε πάνω σε όλους τους ανθρώπους στο πλάι μας».

Ο Rashid περιέγραψε ότι τα πλήθη άρχισαν να προσπαθούν να σπάσουν τα παράθυρα του αυτοκινήτου: «Στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε για λίγα δευτερόλεπτα, πιθανώς για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Τότε το πλήθος που βρισκόταν λίγο πιο πίσω άρχισε να ορμάει πάνω του προσπαθώντας να σπάσει τα παράθυρά του. Αλλά μετά πάτησε ξανά το πόδι του στο γκάζι και πέρασε μέσα από τα πλήθη, απλά συνέχισε. Ήταν φρικτό. Τότε η κόρη μου άρχισε να ουρλιάζει και υπήρχαν άνθρωποι στο έδαφος».

Παράλληλα, σύμφωνα με το Sky News, μια αυτόπτης μάρτυρας λέει ότι παρακολουθούσε την παρέλαση από το σαλόνι της φίλης της όταν «άκουσαν κάποιες κραυγές». Η Natasha Rinaldi δήλωσε: «Ήταν τόσο δυνατά. Οι άνθρωποι ακούγονταν απελπισμένοι. Και τότε κοιτάξαμε έξω από το παράθυρο και είδαμε ότι το αυτοκίνητο είχε πατήσει ανθρώπους. Τότε οι άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν να κυνηγήσουν τον οδηγό και προσπάθησαν να σπάσουν το αυτοκίνητο. Η αστυνομία έκανε τα πάντα για να εμποδίσει και να απομακρύνει τον κόσμο. Ακούγαμε κραυγές και ουρλιαχτά. Ήμασταν πολύ μπερδεμένοι. Κάποιοι φίλοι μου ήταν εκεί κάτω και το αυτοκίνητο ήταν τόσο κοντά τους. Ήταν φρικτό, κανείς δεν το περίμενε».

Πηγή: skai.gr

