Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απείλησε σήμερα να «στραγγαλίσει» δυτικές επιχειρήσεις που παραμένουν στη Ρωσία και υπονομεύουν τα εθνικά συμφέροντα, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Μόσχας για ενίσχυση της ανάπτυξης ρωσικών λογισμικών.

«Πρέπει να τις στραγγαλίσουμε. Συμφωνώ απολύτως και το λέω χωρίς δισταγμό», είπε ο Πούτιν απαντώντας σε έκκληση επιχειρηματία να περιοριστούν οι δραστηριότητες των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών Microsoft και Zoom, οι οποίες επί του παρόντος προσφέρουν μόνο στοιχειώδεις υπηρεσίες στη Ρωσία.

Πολλές επιχειρήσεις από χώρες της Δύσης εγκατέλειψαν τη Ρωσία ή μείωσαν σημαντικά τις δραστηριότητές τους στη χώρα μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, λόγω της οποίας οι σύμμαχοι του Κιέβου επέβαλαν οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας.

«Εμείς δεν έχουμε απελάσει κανέναν… Τους προσφέραμε τις πιο ευνοϊκές συνθήκες για να εργαστούν στην αγορά μας. Και αυτοί προσπαθούν να μας στραγγαλίσουν», είπε ο ρώσος πρόεδρος σε συνάντηση με επιχειρηματίες, χωρίς να διευκρινίσει πώς ακριβώς δυτικές επιχειρήσεις υπονομεύουν τα συμφέροντα της Ρωσίας.

«Πρέπει να απαντήσουμε με τον ίδιο τρόπο, να ακολουθήσουμε τις πρακτικές τους», συμπλήρωσε ο Πούτιν, ο οποίος έχει αυστηροποιήσει σημαντικά τους όρους για επιχειρήσεις που επιδιώκουν να εγκαταλείψουν τη Ρωσία, υποχρεώνοντας πολλές να πωλήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία έναντι ευτελούς αντιτίμου.

Ωστόσο, τον Απρίλιο, ο Κιρίλ Ντμιτρίεφ, επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου και ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν για θέματα οικονομικής συνεργασίας, ισχυρίστηκε ότι είχε αιτήματα από αμερικανικές εταιρείες που ήθελαν να επιστρέψουν στη Ρωσία.

Μέχρι στιγμής, καμία μεγάλη επιχείρηση της Δύσης δεν έχει εκφράσει δημοσίως τα σχέδιά της να επιστρέψει στη Ρωσία. Ορισμένες έχουν διατηρήσει πάντως δικαίωμα εξαγοράς μετά την πώληση των περιουσιακών τους στοιχείων στη Ρωσία, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο μελλοντικής επιστροφής τους.

Εταιρείες που έχουν εγκαταλείψει εντελώς τη Ρωσία, όπως η αμερικανική αλυσίδα McDonald’s, δεν θα τύχουν θερμής υποδοχής σε περίπτωση που αποφασίσουν να επιστρέψουν, προειδοποίησε ο Πούτιν. «Έφυγαν και τώρα αν θελήσουν να επιστρέψουν, υποτίθεται ότι πρέπει να τους στρώσουμε (κόκκινο) χαλί; Όχι βέβαια!», είπε ο πρόεδρος της Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

