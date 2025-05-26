Η μεγάλη παρέλαση της Λίβερπουλ για την κατάκτηση του 20ού τίτλου του συλλόγου στην Premier League, αμαυρώθηκε από ένα θλιβερό περιστατικό, καθώς ένα αυτοκίνητο χτύπησε «πλήθος πεζών» στο κέντρο της πόλης του Λίβερπουλ, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το πρωτάθλημα Αγγλίας που κατέκτησαν οι «Reds».

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο άνδρας που συνελήφθη στο Λίβερπουλ είναι 53 ετών «λευκός Βρετανός από την περιοχή του Λίβερπουλ». Η αστυνομία προσθέτει: «Θα παρακαλούσαμε τους ανθρώπους να μην κάνουν εικασίες σχετικά με τις συνθήκες του αποψινού περιστατικού. Εκτεταμένες έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στη σύγκρουση»

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα, ένα αυτοκίνητο μπούκαρε μέσα στο πλήθος, στην οδό Γουότερ, και παρέσυρε δεκάδες ανθρώπους στον διάβα του. Οι σκηνές είναι τρομακτικές, με ανθρώπους να σωριάζονται στο έδαφος. Κάποιοι άνθρωποι εθεάθησαν να είναι ξαπλωμένοι στο οδόστρωμα, με αναφορές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις τραυματίες. Ένας φωτορεπόρτερ του Reuters ανέφερε ότι στο σημείο βρίσκονται πολλά ασθενοφόρα, ενώ έχει στηθεί και μία σκηνή από κοντινά πυροσβεστικά οχήματα, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες προς τους τραυματίες.

Ο χάρτης με το σημείο στο οποίο σημειώθηκε το περιστατικό:

Στο μεταξύ η Telegraph ανέφερε ότι η αντιτρομοκρατική συμμετέχει στις έρευνες για το περιστατικό.

Η Αστυνομία του Λίβερπουλ επιβεβαίωσε και νωρίτερα πως συνελήφθη ένα άτομο μετά το συμβάν, επισημαίνοντας σε επίσημη τοποθέτησή της: «Αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με αναφορές για τροχαία σύγκρουση (RTC) στο κέντρο της πόλης του Λίβερπουλ». «Υπήρξε η ενημέρωση πως λίγο μετά τις 6 μ.μ. σήμερα, Δευτέρα 26 Μαΐου, ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε αρκετούς πεζούς στην οδό Water. Το αυτοκίνητο σταμάτησε στο σημείο και ένας άνδρας έχει συλληφθεί». «Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο», ανέφερε η Αστυνομία.

Liverpool parade: Car drives into crowd of celebrating football fans - Police cordon in placehttps://t.co/LIQPKOLGNr…@DaveAtherton20 pic.twitter.com/6Qx8SHavAb — Sue 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@suespeaksup) May 26, 2025

🚨BREAKING: A car has just rammed into a crowd of Liverpool fans celebrating their Premier League win



Multiple injuries reported. pic.twitter.com/20h7MHNtTy — Inevitable West (@Inevitablewest) May 26, 2025

Η υπηρεσία ασθενοφόρων ανακοίνωσε από τη μεριά της ότι «αξιολογεί επί του παρόντος την κατάσταση». «Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι θα λάβουν την ιατρική βοήθεια που χρειάζονται το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε.

ADMIN POST.



Reports coming in of a suspected terror attack in Liverpool.



A car was driven into crowds celebrating their Premier League win, when the vehicle struck people on Dale street in the city.



Situation unfolding. pic.twitter.com/yZUGDxUDg6 — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) May 26, 2025

Liverpool 🔴🔴

Sürücü gözaltında

pic.twitter.com/PBnFqDSw0r — Selim Atalay (@SelimAtalayNY) May 26, 2025

Σημειώνεται ότι χιλιάδες οπαδοί της Λίβερπουλ υποδέχθηκαν νωρίτερα το πούλμαν των πρωταθλητών, σε μία πόλη που «έριξε τα τείχη της» για να παρελάσουν οι θριαμβευτές της φετινής Premier League. Οι οπαδοί των Reds είχαν ξεσπάσει σε ένα ατελείωτο πανηγύρι χαράς, εκδηλώνοντας τη λατρεία τους απέναντι στους παίκτες και το τεχνικό τιμ για τις μεγάλες στιγμές που τους χάρισαν. Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας σε μία γιορτή έκστασης, έλουζαν με σαμπάνια όλον τον κόσμο. Το Λίβερπουλ ντύθηκε κυριολεκτικά στα κόκκινα, με χιλιάδες καπνογόνα και πανό, την ίδια στιγμή που η ιαχή «Λίβερπουλ» δονούσε την ατμόσφαιρα.

Στάρμερ: «Τρομακτικές σκηνές - Οι σκέψεις μου είναι με όλους όσους τραυματίστηκαν»

«Οι σκηνές στο Λίβερπουλ είναι τρομακτικές - οι σκέψεις μου είναι με όλους όσους τραυματίστηκαν», δήλωσε μέσω ανάρτησης στο X ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Ο Στάρμερ σημείωσε ακόμα: «Θέλω να ευχαριστήσω την αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ταχεία και συνεχή ανταπόκρισή τους σε αυτό το σοκαριστικό περιστατικό. Ενημερώνομαι για τις εξελίξεις και ζητώ να δώσουμε στην αστυνομία το χώρο που χρειάζεται για να ερευνήσει (το συμβάν)».

The scenes in Liverpool are appalling — my thoughts are with all those injured or affected.



I want to thank the police and emergency services for their swift and ongoing response to this shocking incident.



I’m being kept updated on developments and ask that we give the police… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 26, 2025

Ανακοίνωση της Λίβερπουλ: Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όσους επλήγησαν

Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος της Λίβερπουλ, ανέφερε από τη μεριά του μέσω ανάρτησης στο X ότι βρίσκεται «σε άμεση επαφή με την αστυνομία σχετικά με το περιστατικό στην οδό Water που συνέβη προς το τέλος της παρέλασης απόψε». Σημειώνει ακόμη ότι «οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όσους επλήγησαν από αυτό το σοβαρό περιστατικό. Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε την πλήρη υποστήριξή μας στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τις τοπικές αρχές που ασχολούνται με το περιστατικό».

We are in direct contact with Merseyside Police regarding the incident on Water Street which happened towards the end of the trophy parade earlier this evening.



Our thoughts and prayers are with those who have been affected by this serious incident.



We will continue to offer… pic.twitter.com/xreiSqiEnL — Liverpool FC (@LFC) May 26, 2025

Μαρτυρίες

Ο 48χρονος Harry Rashid βρισκόταν στην παρέλαση με τη σύζυγό του και τις δύο μικρές του κόρες όταν είδε τη σύγκρουση, σύμφωνα με τον Guardian. Όπως είπε: «Συνέβη περίπου 10 μέτρα μακριά από εμάς. Ήμασταν μέσα στο πλήθος και δεν είχαμε κανέναν έλεγχο για το πού θα βρισκόμασταν, επειδή ήταν ένας πολύ στενός δρόμος. Το όχημα ήρθε στα δεξιά μας. Εμφανίστηκε ακριβώς δίπλα από ένα ασθενοφόρο, το οποίο ήταν σταθμευμένο. Αυτό το όχημα απλά ανέβηκε από τα δεξιά και έπεσε πάνω σε όλους τους ανθρώπους στο πλάι μας».

Ο Rashid περιέγραψε ότι τα πλήθη άρχισαν να προσπαθούν να σπάσουν τα παράθυρα του αυτοκινήτου: «Στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε για λίγα δευτερόλεπτα, πιθανώς για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Τότε το πλήθος που βρισκόταν λίγο πιο πίσω άρχισε να ορμάει πάνω του προσπαθώντας να σπάσει τα παράθυρά του. Αλλά μετά πάτησε ξανά το πόδι του στο γκάζι και πέρασε μέσα από τα πλήθη, απλά συνέχισε. Ήταν φρικτό. Τότε η κόρη μου άρχισε να ουρλιάζει και υπήρχαν άνθρωποι στο έδαφος».

Παράλληλα, σύμφωνα με το Sky News, μια αυτόπτης μάρτυρας λέει ότι παρακολουθούσε την παρέλαση από το σαλόνι της φίλης της όταν «άκουσαν κάποιες κραυγές». Η Natasha Rinaldi δήλωσε: «Ήταν τόσο δυνατά. Οι άνθρωποι ακούγονταν απελπισμένοι. Και τότε κοιτάξαμε έξω από το παράθυρο και είδαμε ότι το αυτοκίνητο είχε πατήσει ανθρώπους. Τότε οι άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν να κυνηγήσουν τον οδηγό και προσπάθησαν να σπάσουν το αυτοκίνητο. Η αστυνομία έκανε τα πάντα για να εμποδίσει και να απομακρύνει τον κόσμο. Ακούγαμε κραυγές και ουρλιαχτά. Ήμασταν πολύ μπερδεμένοι. Κάποιοι φίλοι μου ήταν εκεί κάτω και το αυτοκίνητο ήταν τόσο κοντά τους. Ήταν φρικτό, κανείς δεν το περίμενε».

