Το Λίβερπουλ «έριξε τα τείχη του» για τους πρωταθλητές - Δείτε βίντεο από την «παρέλαση νίκης» των Reds

Χιλιάδες οπαδοί των Reds κατέκλυσαν κάθε γωνιά και κάθε δρόμο της αγγλικής πόλης, για να γιορτάσουν με τους παίκτες και το τεχνικό τιμ την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Λίβερπουλ

Χιλιάδες οπαδοί της Λίβερπουλ υποδέχθηκαν το πούλμαν των πρωταθλητών, σε μία πόλη που «έριξε τα τείχη της» για να παρελάσουν οι θριαμβευτές της φετινής Premier League.

Οι οπαδοί των Reds ξέσπασαν σε ένα ατελείωτο πανηγύρι χαράς, εκδηλώνοντας τη λατρεία τους απέναντι στους παίκτες και το τεχνικό τιμ για τις μεγάλες στιγμές που τους χάρισαν.

Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας σε μία γιορτή έκστασης, έλουζαν με σαμπάνια όλον τον κόσμο. Το Λίβερπουλ ντύθηκε κυριολεκτικά στα κόκκινα, με χιλιάδες καπνογόνα και πανό, την ίδια στιγμή που η ιαχή «Λίβερπουλ» δονούσε την ατμόσφαιρα.

Δείτε βίντεο από τη μεγάλη γιορτή: 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Λίβερπουλ Premier League ποδόσφαιρο
