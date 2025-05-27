Εντείνεται η ανησυχία της Ουκρανίας για το αν θα καταφέρει να εξασφαλίσει επιπλέον αμερικανικά αντιαεροπορικά συστήματα Patriot, καθώς τα αποθέματα που στάλθηκαν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Μπάιντεν εξαντλούνται και η κυβέρνηση Τραμπ εμφανίζεται απρόθυμη να αποστείλει νέα, σύμφωνα με Ουκρανούς και δυτικούς αξιωματούχους.

Ενώ η Ρωσία βομβαρδίζει την Ουκρανία με drones και πυραύλους cruise, εκείνοι που προκαλούν τον μεγαλύτερο φόβο είναι οι βαλλιστικοί πύραυλοι και μόνο οι Patriot μπορούν να τους αναχαιτίσουν με αξιόπιστο τρόπο. Οι βαλλιστικοί πύραυλοι ταξιδεύουν με ταχύτητα αρκετών μιλίων το δευτερόλεπτο και κατέστρεψαν τη μισή ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας σε επιθέσεις σε εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής το 2023 και το 2024.

Η ταχύτητα και το μέγεθός τους, σε συνδυασμό με τη δυσκολία αναχαίτισής τους, έχουν καταστήσει τους βαλλιστικούς πυραύλους ένα από τα πιο αποτελεσματικά όπλα στο ρωσικό οπλοστάσιο, ιδίως κατά κρίσιμων υποδομών.

Η άμεση ανάγκη της Ουκρανίας για Patriot έγινε εμφανής το Σαββατοκύριακο, όταν οι ουκρανικές αντιαεροπορικές δυνάμεις απέτυχαν να αναχαιτίσουν και τους εννέα βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν το βράδυ του Σαββάτου και το πρωί της Κυριακής. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αντιαεροπορικές αρχές, δύο από αυτούς στόχευαν το Κίεβο, όπου πιστεύεται ότι σταθμεύουν τουλάχιστον δύο μονάδες Patriot.

Πέρα από τους βαλλιστικούς πυραύλους, η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερα από 900 drones και 65 πυραύλους cruise το ίδιο Σαββατοκύριακο, σε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις του πολέμου, ένδειξη ότι η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις της μετά από τη σχετική ύφεση τον Μάιο. Η πλειονότητα των αεροπορικών επιθέσεων, που δεν περιλάμβαναν βαλλιστικούς πυραύλους, είτε αναχαιτίστηκαν είτε δεν έπληξαν τους στόχους τους, σύμφωνα με την ουκρανική αεράμυνα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε τις ρωσικές επιθέσεις το βράδυ της Κυριακής, χωρίς ωστόσο να υποσχεθεί επιπλέον στρατιωτική βοήθεια. «Ο Πούτιν έχει κυριολεκτικά ΤΡΕΛΑΘΕΙ!», έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social.

Η Ουκρανία ζητά από τη διοίκηση Τραμπ περισσότερα πυραυλικά συστήματα Patriot και εκτοξευτές, «τα οποία, για να είμαι ειλικρινής, δεν διαθέτουμε», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά την ακρόασή του στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας την Τρίτη.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «ενθαρρύνουν» τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ να δωρίσουν από τα δικά τους αποθέματα συστημάτων Patriot, αλλά πρόσθεσε ότι «καμία από αυτές τις χώρες δεν θέλει να τα αποχωριστεί».

Ευρωπαίος διπλωμάτης στο Κίεβο σημείωσε ότι η αμερικανική εταιρεία Raytheon βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία διεύρυνσης των γραμμών παραγωγής της, ώστε να ανταποκριθεί στη ζήτηση μετά το 2022. «Οι ΗΠΑ χρειάζεται να διατηρήσουν ένα ορισμένο απόθεμα για τη δική τους άμυνα, σε περίπτωση επίθεσης από το Ιράν ή άλλον αντίπαλο», ανέφερε ο διπλωμάτης.

Ωστόσο, Ουκρανοί αξιωματούχοι στο Κίεβο εκτιμούν ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενδεχομένως να είναι πρόθυμη να πουλήσει στην Ουκρανία περισσότερα συστήματα Patriot, αντί να τα προσφέρει ως στρατιωτική βοήθεια, όπως έκανε η προηγούμενη διοίκηση. Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν αναμένει οι Ηνωμένες Πολιτείες να μπλοκάρουν την πώληση μελλοντικών αντιαεροπορικών συστημάτων στην Ουκρανία, αλλά κατανοεί πως ο Λευκός Οίκος «δεν πρόκειται να τα δώσει δωρεάν».

«Σκέφτονται σαν επιχειρηματίες. Αν σου δώσω κάτι, πρέπει να μου δώσεις κάτι σε αντάλλαγμα», είπε. «Πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό».

Στο μεταξύ, οι σύμμαχοι της Ρωσίας εξακολουθούν να δείχνουν έμπρακτα την υποστήριξή τους. Η Βόρεια Κορέα έχει προμηθεύσει το Κρεμλίνο με περίπου 250 βαλλιστικούς πυραύλους από το περασμένο φθινόπωρο, σύμφωνα με τις ουκρανικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών. Εκθέσεις της ουκρανικής αεράμυνας αναφέρουν ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε πυραύλους KN-23 βορειοκορεατικής κατασκευής σε έξι από τις εννέα βαλλιστικές επιθέσεις του Μαΐου, συμπεριλαμβανομένης της μαζικής επίθεσης της Κυριακής.

Η κυβέρνηση Τραμπ επέτρεψε στη Γερμανία να μεταπωλήσει υλικό Patriot στην Ουκρανία μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τα ορυκτά μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον τον Απρίλιο. Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ διατηρούν δικαίωμα βέτο για κάθε μεταπώληση αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού. Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ανακοίνωσε ότι η Γερμανία θα παραχωρήσει στην Ουκρανία πυραύλους Patriot μαζί με τέσσερα συστήματα IRIS-T, όπλα μικρού έως μεσαίου βεληνεκούς, αποτελεσματικά κατά των πυραύλων cruise αλλά όχι κατά των βαλλιστικών πυραύλων.

Ωστόσο, το Βερολίνο σχεδιάζει να στείλει παλαιότερους πυραύλους PAC-2 και όχι τους νεότερους PAC-3, οι οποίοι είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί κατά των βαλλιστικών, σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη.

Το μοναδικό άλλο σύστημα που ενδεχομένως να έχει δυνατότητα κατάρριψης βαλλιστικού πυραύλου είναι ο ευρωπαϊκός πύραυλος Aster, κάτι που όμως δεν έχει ακόμη αποδειχθεί, πρόσθεσε ο διπλωμάτης.

Ανώτερος αξιωματούχος της ουκρανικής στρατιωτικής κατασκοπείας, δήλωσε ότι ακόμη και οι PAC-3 δεν μπορούν να αναχαιτίσουν τον νέο ενδιάμεσης εμβέλειας βαλλιστικό πύραυλο της Ρωσίας, «Oreshnik», ο οποίος παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο.

Αν και η Ουκρανία μπορεί να βασιστεί στην εγχώρια αντιαεροπορική τεχνολογία και τη συνδρομή της Ευρώπης για την αναχαίτιση drones και πυραύλων cruise, συνεχίζει να χρειάζεται τα Patriot για την αντιμετώπιση βαλλιστικών απειλών, τόνισε ο ίδιος αξιωματούχος.

Για τις υπόλοιπες χώρες, η δωρεά πυραύλων ή αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot στην Ουκρανία είναι μια δύσκολη απόφαση, πρόσθεσε ο Ουκρανός αξιωματούχος, καθώς πρόκειται για πανάκριβο εξοπλισμό που αποτελεί κρίσιμο τμήμα της εθνικής ασφάλειας κάθε χώρας.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συζητούν εδώ και εβδομάδες την εξεύρεση ακόμη ενός συστήματος Patriot για την Ουκρανία, ενδεχομένως από κάποια ευρωπαϊκή χώρα, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος, σύμφωνα με τρεις Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Το ζήτημα της αντιαεροπορικής άμυνας αναμένεται να τεθεί επί τάπητος κατά την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, στα κεντρικά του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουνίου, όπου ενδεχομένως να υπάρξει τότε σχετική ανακοίνωση για αποστολή Patriot στην Ουκρανία, αλλά όχι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Η κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με τον ίδιο, αποφεύγει τις ηχηρές ανακοινώσεις σχετικά με αποστολές όπλων προς το Κίεβο, πιστεύοντας ότι αυτές ενδέχεται να υπονομεύσουν τις διαπραγματεύσεις.

«Φαίνεται πως πιστεύουν ότι αν υπάρξει ανακοίνωση για αποστολή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία, θα εξοργίσει τον Πούτιν», είπε ο ίδιος. «Ανησυχούν πολύ ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική διαπραγμάτευση».



Πηγή: The Washington Post

