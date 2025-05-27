Ο κυβερνήτης της ουκρανικής περιφέρειας Σούμι, που συνορεύει με τη Ρωσία, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει τέσσερα χωριά προκειμένου να δημιουργήσουν «νεκρή ζώνη» (buffer zone) σε ουκρανικό έδαφος.

Ο Όλεχ Χριχόροφ, σε ανάρτησή του στο Facebook, κατονόμασε τέσσερα χωριά της περιοχής τα οποία, όπως ανέφερε, βρίσκονται πλέον υπό ρωσικό έλεγχο. Πρόσθεσε ότι οι κάτοικοί τους είχαν ήδη απομακρυνθεί εδώ και καιρό.

«Ο εχθρός συνεχίζει τις προσπάθειες προέλασης με στόχο τη δημιουργία μιας αποκαλούμενης “νεκρής ζώνης”», έγραψε.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει ότι δύο άλλα χωριά, διαφορετικά από αυτά που ανέφερε ο Χριχόροφ, πέρασαν υπό ρωσικό έλεγχο.

Πηγή: skai.gr

