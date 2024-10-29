Ρωσική αεροπορική επιδρομή στο Χάρκοβο (βορειοανατολικά) είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της δεύτερης μεγαλύτερης ουκρανικής πόλης, ενώ τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσική επιδρομή με drones στο Κίεβο, γνωστοποίησαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.

«Στις 02:51 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), το Χάρκοβο έγινε στόχος αεροπορικής επίθεσης» που έπληξε «τη συνοικία Οσνοβιάνσκι», και «κατά τα φαινόμενα» έγινε με τη ρίψη βόμβας από τον αέρα, ανέφερε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ μέσω Telegram.

Έπειτα από τους τρεις πρώτους θανάτους, «εντοπίστηκε το πτώμα τέταρτου ανθρώπου κάτω από τα συντρίμμια», πρόσθεσε.

«Δυο σπίτια καταστράφηκαν και περίπου 20» άλλα υπέστησαν ζημιές διαφόρων βαθμών σοβαρότητας, διευκρίνισε ο τοπικός αιρετός, διευκρινίζοντας πως σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Το Χάρκοβο, η μεγαλύτερη πόλη της βορειοανατολικής Ουκρανίας, μόλις 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ρωσία, μπαίνει συχνά στο στόχαστρο του ρωσικού στρατού αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, την 24η Φεβρουαρίου 2022.

Χθες Δευτέρα, βομβαρδίστηκε πολυκατοικία κονστρουκτιβιστικού στιλ της σοβιετικής περιόδου, εμβληματικό κτίριο του Χαρκόβου, με τις τοπικές αρχές να δημοσιοποιούν αρχικό απολογισμό που έκανε λόγο για έξι τραυματίες.

Το Κίεβο έγινε επίσης στόχος επιδρομής με drones τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στις 04:29 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), που είχε αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά «σταθμευμένα οχήματα, εμπορικό κατάστημα και εμπορικό κτίριο», ανέφεραν οι ουκρανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών μέσω Telegram, διαβεβαιώνοντας πως πλέον έχει κατασβεστεί η πυρκαγιά.

«Δεκαπέντε άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, τέσσερις τραυματίες δέχθηκαν φροντίδες» και «άνδρας τραυματισμένος στο πόδι διακομίστηκε και εισήχθη σε νοσοκομείο», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Κατά τον δήμαρχο της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, τον Βιτάλι Κλίτσκο, επλήγη η συνοικία Σολομιάνσκι (δυτικά).

Το βράδυ της Παρασκευής, drone έπληξε πολυώροφη πολυκατοικία στο Κίεβο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι δύο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η Ουκρανία συνεχίζει να ζητεί πιεστικά από τους συμμάχους της μέσα για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνάς της, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας που αναγγέλλεται ιδιαίτερα σκληρός, καθώς η Ρωσία εντείνει τους βομβαρδισμούς με στόχο τις ενεργειακές υποδομές της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

