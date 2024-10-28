Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιβάλουν νέους περιορισμούς στη χρήση αμερικανικών όπλων από την Ουκρανία, εάν η Βόρεια Κορέα εισέλθει στον πόλεμο, ανακοίνωσε σήμερα το Πεντάγωνο, την ώρα που το ΝΑΤΟ λέει ότι Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας. Η ανάπτυξη βορειοκορεατικών δυνάμεων ενδέχεται να είναι μια ένδειξη του πώς ελπίζει η Ρωσία να αντισταθμίσει τις αυξανόμενες απώλειές της στο πεδίο της μάχης και να συνεχίσει να σημειώνει αργά, σταθερά κέρδη στην ανατολική Ουκρανία.

Το Πεντάγωνο υπολόγιζε την περασμένη εβδομάδα ότι 3.000 στρατιώτες της Βόρειας Κορέας έχουν αναπτυχθεί στην ανατολική Ρωσία για εκπαίδευση, ωστόσο σήμερα ανέβασε αυτόν τον αριθμό στους 10.000.

«Ένα μέρος αυτών των στρατιωτών έχει ήδη μετακινηθεί πιο κοντά στην Ουκρανία και ανησυχούμε ολοένα και περισσότερο ότι η Ρωσία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει αυτούς τους στρατιώτες στη μάχη ή να υποστηρίξει επιχειρήσεις μάχης εναντίον ουκρανικών δυνάμεων στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία», δήλωσε η εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σαμπρίνα Σινγκ. Η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι πρώτες βορειοκορεατικές μονάδες καταγράφηκαν στη συνοριακή περιοχή Κουρσκ, όπου επιχειρούν τα ουκρανικά στρατεύματα από τότε που πραγματοποίησαν μια μεγάλη εισβολή τον Αύγουστο.

Ωστόσο, το Πεντάγωνο απέφυγε να επιβεβαιώσει την παρουσία των Βορειοκορεατών στο Κουρσκ. «Είναι πιθανό να μετακινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά δεν έχω περισσότερες λεπτομέρειες ακόμη», είπε η Σινγκ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.