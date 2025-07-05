Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε δεκάδες ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διάφορα σημεία της χώρας, συμπεριλαμβανομένων δύο κοντά στην Αγία Πετρούπολη – τη δεύτερη πολυπληθέστερη πόλη της Ρωσίας –, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο Αλεξάντρ Ντροζντένκο, περιφερειάρχης Λένινγκραντ, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Telegram πως δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν σε διαφορετικές τοποθεσίες νότια της Αγίας Πετρούπολης, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές. Ανεστάλη πρόσκαιρα η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου Πούλκοβο.

Ο περιφερειάρχης Σμολένσκ (δυτικά) ανέφερε πως καταρρίφθηκαν τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή χωρίς επίσης να αναφερθούν θύματα ή υλικές ζημιές. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βαρόνεζ (κοντά στα ουκρανικά σύνορα) ενημέρωσε πως καταστράφηκαν «αρκετά» drones.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως συνολικά 42 μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν σε διάστημα τριών ωρών, 37 εκ των οποίων σε τρεις περιφέρειες που γειτονεύουν με την Ουκρανία: Μπέλγκοροντ, Μπριάνσκ και Κουρσκ.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις με drones εναντίον της Ρωσίας, ακόμη και σε μεγάλη απόσταση από τα σύνορα. Σε μια αξιοσημείωτη επιχείρηση τον περασμένο μήνα, με την κωδική ονομασία «Ιστός Αράχνης», έπληξαν ρωσικά βομβαρδιστικά σε διάφορες αεροπορικές βάσεις.

Από την πλευρά της, η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε πως οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν το βράδυ της Πέμπτης 539 drones και 11 πυραύλους εναντίον ουκρανικών πόλεων, σε ένα από τα σφοδρότερα κύματα επιδρομών που έχουν εξαπολύσει από την έναρξη του πολέμου.

