Αρκετοί νεκροί και αγνοούμενοι από τις πλημμύρες στο Τέξας

Πλημμύρες προκάλεσαν τον θάνατο αρκετών κατοίκων του Τέξας, στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, κάνοντας επίσης λόγο για αγνοούμενους, ανάμεσά τους παιδιά.

Πλημμύρες στο Τέξας, στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, προκάλεσαν τον θάνατο έξι έως δέκα ανθρώπων, ανάμεσά τους και παιδιά, σύμφωνα με έναν πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε την Παρασκευή ο αναπληρωτής κυβερνήτης της πολιτείας, ο Νταν Πάτρικ.

Από τα περίπου 750 παιδιά που συμμετείχαν σε θερινή κατασκήνωση στην κομητεία Κερ, στο κεντρικό Τέξας, «περίπου 20 φέρονται ως αγνοούμενα», δήλωσε ο Πάτρικ σε συνέντευξη Τύπου.

Το πρακτoρείο Reuters, επικαλούμενο δημοσιεύματα, μεταδίδει ότι έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 13 ανθρώπων από τις πλημμύρες στο Τέξας.

«Προσπαθούμε να ταυτοποιήσουμε τους ανθρώπους που πέθαναν», δήλωσε, κάνοντας λόγο για «πολύ καταστροφικές και φονικές» πλημμύρες που σάρωσαν την περιοχή λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων.

Όσον αφορά τα παιδιά που συμμετείχαν σε θερινή κατασκήνωση στην κομητεία, «ξέρουμε ότι υπάρχουν μερικά παιδιά που φέρονται ως αγνοούμενα. Αλλά πόσα... δεν είμαστε βέβαιοι για τον αριθμό», πρόσθεσε.

Ο Ρομπ Κέλι υπογράμμισε ότι οι πλημμύρες αυτές σημειώθηκαν ξαφνικά σε μια περιοχή που είναι συνηθισμένη σε αυτό το είδος φαινομένου.

«Έχουμε συνέχεια πλημμύρες. Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη κοιλάδα ποταμού στις Ηνωμένες Πολιτείες», τόνισε αναφερόμενος στον ποταμό Γουαδελούπη που διασχίζει την περιοχή, αλλά «δεν είχαμε κανένα λόγο να πιστεύουμε ότι θα συνέβαινε κάτι σαν αυτό που συνέβη εδώ».

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA), η στάθμη του ποταμού Γουαδελούπη αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, από 2 μέτρα σε πάνω από 9 μέτρα, μετά τις βροχοπτώσεις.

Η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για πλημμύρες για τη νοτιοκεντρική κομητεία Κερ, καλώντας τους κατοίκους να αποφύγουν κάθε μετακίνηση και όσους κατοικούν κοντά στον ποταμό Γουαδελούπη να μετακινηθούν «προς περιοχές που βρίσκονται σε μεγαλύτερο υψόμετρο».

Στα μέσα Ιουνίου, τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των πλημμυρών στο Σαν Αντόνιο, στο νότιο Τέξας, έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

