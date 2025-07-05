Νίγηρας: Δέκα στρατιώτες σκοτώθηκαν σε δύο επιθέσεις τζιχαντιστών

Δέκα στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 15 τραυματίστηκαν χθες Παρασκευή σε δύο επιθέσεις – που αποδίδονται σε τζιχαντιστές – στο δυτικό τμήμα του Νίγηρα, κοντά στα σύνορα με την Μπουρκίνα Φάσο, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας της αφρικανικής χώρας, ο οποίος συμπλήρωσε ότι σκοτώθηκαν επίσης 41 εκ των δραστών.

Ο Νίγηρας, που κυβερνάται από στρατιωτικούς οι οποίοι κατέλαβαν την εξουσία με πραξικόπημα, βρίσκεται αντιμέτωπος με επιθέσεις τζιχαντιστών εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

«Την Παρασκευή 4 Ιουλίου, οι δυνάμεις άμυνας και ασφαλείας της Μπουλουντζούνγκα και της Σαμίρα, στον νομό Γκοτέ, βρέθηκαν στο στόχαστρο επίθεσης που εξαπέλυσαν αρκετοί εκατοντάδες μισθοφόροι» – όρος που χρησιμοποιείται από τις αρχές του Νίγηρα για τζιχαντιστές –, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, ο στρατηγός Σαλίφου Μοντί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, ο απολογισμός των θυμάτων μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων ανέρχεται σε «10 μάρτυρες (σ.σ. νεκρούς στρατιώτες) και 15 τραυματίες». Από την πλευρά του εχθρού, «εξοντώθηκαν 41 μισθοφόροι», ενώ έχει ξεκινήσει επιχείρηση για τον εντοπισμό των υπολοίπων δραστών.

Στην κοινότητα Σαμίρα βρίσκεται το ορυχείο χρυσού της Liptako. Κατά την επίσκεψή του εκεί τον περασμένο Φεβρουάριο, ο ηγέτης της χούντας, ο στρατηγός Αμπντουραχμάν Τιανί είχε επιθεωρήσει τις δυνάμεις ασφαλείας που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή και περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του χρυσωρυχείου.

Ο νομός Γκοτέ βρίσκεται στην αχανή περιφέρεια Τιλαμπερί (σχεδόν 100.000 τ.χλμ) στο λεγόμενο «τριεθνές» – σύνορα Νίγηρα με Μαλί και Μπουρκίνα Φάσο – που αποτελεί εδώ και χρόνια θέατρο φονικών επιθέσεων που εξαπολύουν τζιχαντιστές οι οποίοι συνδέονται με την Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.