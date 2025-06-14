Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και αρκετοί εξακολουθούν να αγνοούνται, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν το Σαν Αντόνιο του Τέξας, εξαιτίας σφοδρών καταιγίδων την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Όπως μετέδωσε το BBC, τα ορμητικά νερά παρέσυραν οχήματα από τους δρόμους, με αποτέλεσμα ορισμένοι οδηγοί να παγιδευτούν σε ρέματα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σαν Αντόνιο ανέφερε ότι συνεχίζονται οι έρευνες για τουλάχιστον 4 αγνοούμενους, ενώ σημείωσε πως ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης και ανάκτησης σορών θα διαρκέσουν ημέρες.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πάνω από 70 διασώσεις από τα νερά, ενώ τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία με ελαφρά τραύματα.

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί τρία από τα θύματα: η Martha De La Torre Rangel, ο Matthew Angel Tufono και ο Victor Manuel Macias Castro. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις βρίσκονταν μέσα στα οχήματά τους, κοντά στη συνοικία Perrin Beitel, γύρω στις 05:00 το πρωί της Πέμπτης (τοπική ώρα), όταν παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά.

Μία γυναίκα, η Angel Richards, περιέγραψε στο KENS 5 ότι ο σύζυγός της, Stevie, την κάλεσε λίγο πριν παρασυρθεί από την πλημμύρα, την ώρα που πήγαινε στη δουλειά.

«Είναι πολύ δύσκολο, γιατί μιλούσα μαζί του στο τηλέφωνο όταν συνέβη. Και μετά να βλέπω μόνο το αυτοκίνητό μου, χωρίς να ξέρω τι συμβαίνει… είναι συντριπτικό», δήλωσε με δάκρυα στα μάτια.

Ο δήμαρχος του Σαν Αντόνιο, Ron Nirenberg, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, δηλώνοντας μέσω X (πρώην Twitter):

«Η σκέψη μας είναι με τις οικογένειες όσων χάθηκαν από τις φονικές πλημμύρες αυτής της εβδομάδας, αλλά και με εκείνες που συνεχίζουν να αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους».

Ο ομοσπονδιακός βουλευτής Joaquin Castro, εκπρόσωπος του Σαν Αντόνιο, χαρακτήρισε την καταστροφή τραγωδία και σημείωσε:

«Οι προσευχές μου είναι με τις οικογένειες των θυμάτων. Το Σαν Αντόνιο πάντα ενώνεται στις δύσκολες στιγμές, και αυτό θα συνεχίσει να κάνει καθώς θρηνεί αυτήν την απώλεια».

