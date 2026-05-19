Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που σημειώθηκε χθες, Δευτέρα, τη νύκτα στην πόλη ελ Εχίδο στη νότια Ισπανία, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, προσθέτοντας ότι ο δράστης έχει συλληφθεί.

Οι δύο νεκροί είχαν συγγενική σχέση με τον άνδρα που φέρεται να ευθύνεται για την επίθεση, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Εξάλλου η εφημερίδα El Pais ανέφερε ότι δύο από τους τραυματίες είναι ανήλικοι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.