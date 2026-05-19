Έμπολα στο Κονγκό: Πληθαίνουν οι νεκροί και τα κρούσματα -Μέτρα και για τις κηδείες

Αντιμέτωπη με μια σοβαρή έξαρση του ιού Έμπολα η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με τουλάχιστον 118 νεκρούς και πάνω από 390 ύποπτα κρούσματα.

Η επιδημία εξαπλώνεται σε μεγαλύτερη γεωγραφική κλίμακα, ενώ έχει επιβεβαιωθεί ένας θάνατος και κρούσματα στην Ουγκάντα, σύμφωνα με τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε την επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα, που προκαλείται από τον ιό Bundibugyo, ως παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία.

Έξι Αμερικανοί εκτέθηκαν στον ιό Έμπολα

Το CBS News επικαλείται πηγές που αναφέρουν ότι τουλάχιστον έξι Αμερικανοί έχουν εκτεθεί στον ιό Έμπολα κατά τη διάρκεια της επιδημίας στη ΛΔ Κονγκό. Το CDC δήλωσε ότι υποστηρίζει την «ασφαλή απομάκρυνση μικρού αριθμού Αμερικανών που επηρεάζονται άμεσα», χωρίς όμως να επιβεβαιώσει πόσα άτομα αφορά.

Η αμερικανική κυβέρνηση φέρεται να εξετάζει τη μεταφορά της μικρής ομάδας Αμερικανών από τη ΛΔ Κονγκό σε ασφαλή χώρο καραντίνας, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στην ιστοσελίδα υγειονομικών ειδήσεων STAT. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η ομάδα ενδέχεται να μεταφερθεί σε αμερικανική στρατιωτική βάση στη Γερμανία, κάτι που ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Η υπηρεσία δημόσιας υγείας ανέφερε σε ενημέρωση που έκανε τη Δευτέρα, ότι ο κίνδυνος για τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει σχετικά χαμηλός, αλλά σημείωσε ότι θα εφαρμοστεί σειρά μέτρων για να αποτραπεί η είσοδος της νόσου στη χώρα.

Η νόσος είχε εξαπλωθεί σε πολλές χώρες εντός και εκτός της Δυτικής Αφρικής, μεταξύ αυτών η Γουινέα, η Σιέρα Λεόνε, οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Ιταλία, προκαλώντας τον θάνατο 11.325 ανθρώπων.

Κομβικής σημασίας η διαχείριση των κηδειών

Ο Jean Kaseya, επικεφαλής των Αφρικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, δήλωσε νωρίτερα στο BBC ότι ο αριθμός των ύποπτων κρουσμάτων έχει φτάσει σχεδόν τα 400. Τόνισε ότι, ελλείψει εμβολίων και αποτελεσματικών φαρμάκων, οι πολίτες πρέπει να ακολουθούν τα μέτρα δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών σχετικά με τη διαχείριση των κηδειών όσων έχουν πεθάνει από τη νόσο.

«Δεν θέλουμε να μολύνονται άνθρωποι εξαιτίας των κηδειών», δήλωσε. Οι κοινοτικές κηδείες, κατά τις οποίες οι άνθρωποι βοηθούσαν στο πλύσιμο των σορών αγαπημένων τους προσώπων, συνέβαλαν στη μετάδοση της νόσου στα πρώτα στάδια της μεγάλης επιδημίας πριν από περισσότερο από μία δεκαετία.

Ο ΠΟΥ έχει συμβουλεύσει τη ΛΔ του Κονγκό και την Ουγκάντα, τις δύο χώρες με επιβεβαιωμένα κρούσματα, να προχωρήσουν σε διασυνοριακούς ελέγχους ώστε να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση του ιού. Παράλληλα, κάλεσε τις γειτονικές χώρες να «ενισχύσουν την ετοιμότητα και την προετοιμασία τους», συμπεριλαμβανομένης της επιτήρησης σε υγειονομικές δομές και κοινότητες.

Η Ρουάντα ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορά της με τη ΛΔ Κονγκό ως «προληπτικό μέτρο», ενώ η Nιγηρία δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά την κατάσταση».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.