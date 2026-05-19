Ο διοικητής του αρχηγείου Χατάμ αλ Ανμπίγια, Αλί Αμπντολαχί, προειδοποίησε την Τρίτη τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους, δηλώνοντας ότι «δεν πρέπει να επαναλάβουν στρατηγικά λάθη ή λανθασμένους υπολογισμούς σχετικά με το Ιράν».



Σε μήνυμα που δημοσιεύθηκε νωρίς την Τρίτη μέσω του ιρανικού πρακτορείου Sepah News, ο υποστράτηγος υποστήριξε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν είναι επί αυτή τη στιγμή πιο προετοιμασμένες και τρομερές από οποιαδήποτε στιγμή στο παρελθόν.

Διαβάστε ΕΔΩ για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή



Τονίζει ότι ο στρατός παραμένει με τα δάχτυλα στη σκανδάλη, έτοιμος να δώσει μια γρήγορη, αποφασιστική και εκτεταμένη απάντηση σε οποιεσδήποτε νέες πράξεις επιθετικότητας ή παραβιάσεων κατά του ιρανικού έθνους και της κυρίαρχης επικράτειάς του.



Ο Ιράν διοικητής τόνισε ότι οι αντίπαλοι ΗΠΑ-Ισραήλ έχουν επανειλημμένα δοκιμάσει το θάρρος του ιρανικού λαού και τη δύναμη του στρατού τους. Προειδοποίησε ότι εάν διαπραχθεί ένα άλλο λάθος, η απάντηση θα είναι σημαντικά πιο ισχυρή από την ένταση που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου.



Ο Αμπντολαχί επιβεβαίωσε ότι το Ιράν θα χρησιμοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του για να υπερασπιστεί τα εθνικά δικαιώματα και να αποκόψει το χέρι οποιουδήποτε επιτιθέμενου μέσω συγκεκριμένης δράσης στο πεδίο της μάχης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.