Τουλάχιστον 10 τραυματίες σε επίθεση της Χεζμπολάχ στη Γαλιλαία

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση της Χεζπολάχ στη Γαλιλαία.

Όπως αναφέρεουν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για στοχευμένο χτύπημα στην περιοχή Χουρφέις της άνω Γαλιαίας.

ראשוני: פצועים מנפילה במגרש כדורגל בחורפיש, לא הופעלה התרעה - כוחות רבים בדרך לזירה@_Gitsis_ pic.twitter.com/LkGm9IXuOM — גלצ (@GLZRadio) June 5, 2024

Δεν είναι σαφές, με βάση τις αρχικές αναφορές, εάν το χτύπημα ήταν από πύραυλο ή από drones.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προειδοποιητικές σειρήνες δεν ενεργοποιήθηκαν πριν την επίθεση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το χτύπημα έγινε σε γήπεδο ποδοσφαίρου και τουλάχιστον ένα άτομο είναι σοβαρά τραυματισμένο.

Λίγο μετά τo συμβάν, το IDF έκανε την ακόλουθη δήλωση:

"Πριν από λίγο, υπήρξαν εκτοξεύσεις από τον Λίβανοστην περιοχή Χουρφέις στο βόρειο Ισραήλ. Δεν ακούστηκαν σειρήνες, το περιστατικό είναι υπό εξέταση".

Αργότερα, το ειδησεογραφικό πρακτορείο Al-Mayadeen που συνδέεται με τη Λιβανέζικη Χεζμπολάχ δημοσίευσε την ακόλουθη δήλωση από τη Χεζμπολάχ:

«Προς υποστήριξη του παλαιστινιακού λαού μας στη Λωρίδα της Γάζας αλλά και της γενναίας και έντιμης αντίστασής του, οι μαχητές της Ισλαμικής Αντίστασης στόχευσαν με άμεση κατεύθυνση, στις 05:53 μ.μ. της Τετάρτης 6-5-2024, μια ανάπτυξη Ισραηλινών εχθρικών στρατιωτών στο δάσος Baram χρησιμοποιώντας πυραυλικά όπλα».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.