Ένας Σουηδός ράπερ, ο οποίος ανακηρύχθηκε τον περασμένο μήνα καλλιτέχνης της χιπ-χοπ μουσικής της χρονιάς στη Σουηδία, σκοτώθηκε σε μια ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ συμμοριών στο Γκέτεμποργκ (δυτικά), ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη η αστυνομία της χώρας.

Γνωστός με το προσωνύμιο «ο μασκοφόρος ράπερ», ο C.Gambino, ηλικίας 26 ετών, το αληθινό όνομα του οποίου ήταν Καράρ Ραμαντάν, έπεσε νεκρός από πυρά σε έναν χώρο στάθμευσης χθες το βράδυ, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για φόνο. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει συλλήψεις», επισημαίνεται στο δελτίο Τύπου.

Αυτός ο φόνος «συνδέεται με μια διαμάχη μεταξύ συμμοριών» και ο ράπερ ήταν γνωστός στην αστυνομία, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο μία εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας.

Σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από το σημείο της επίθεσης διακρίνεται μια γυάλινη πόρτα του πάρκινγκ διάτρητη από σφαίρες.

Ο C.Gambino κυκλοφόρησε το τελευταίο του τραγούδι "Sista Gang" ("Τελευταία φορά" στα σουηδικά) την 1η Μαΐου. Έχει ήδη ακουστεί 700.000 φορές στο Spotify. Ο ράπερ συγκεντρώνει περίπου 1 εκατομμύριο ακροάσεις τον μήνα, σύμφωνα με την πλατφόρμα.

«Ήταν ένας από τους σπουδαιότερους τραγουδιστές της χιπ-χοπ στη Σουηδία», δήλωσε ένας ειδικός της σουηδικής ραπ, ο Πέτερ Χάλεν, στο πρακτορείο ειδήσεων TT, προσθέτοντας πως ο θάνατός του ήταν «ένα βαρύ πλήγμα στη ραπ σκηνή στο Γκέτεμποργκ και σε ολόκληρη τη Σουηδία».

«Το τραγικότερο είναι ότι προσφάτως απομακρύνθηκε από τον κόσμο του εγκλήματος για να αφιερωθεί στην έκφραση συναισθημάτων και σχέσεων», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ένας άλλος διάσημος ράπερ της Σουηδίας, ο Einar, σκοτώθηκε από σφαίρες στο πλαίσιο μιας αντιπαράθεσης μεταξύ εγκληματικών συμμοριών τον Οκτώβριο του 2021.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

