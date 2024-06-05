Παρά τις διεθνείς πιέσεις για επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, οι δύο πλευρές παραμένουν αμετακίνητες στις θέσεις τους, καθιστώντας αβέβαιη την έκβαση των προσπαθειών των διαμεσολαβητών.

Η Χαμάς εξέφρασε για άλλη μια φορά την επιμονή της στον όρο για τερματισμό του πολέμου και πλήρη αποχώρηση του ισραηλινού στρατού με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ να διαμηνύει επίσης ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση δεν συνεπάγεται αναστολή του πολέμου.

Ειδικότερα, η επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για τη συμφωνία απελευθέρωσης των ομήρων δεν θα σήμαινε αναστολή του πολέμου στη Γάζα, δήλωσε την Τετάρτη ο Γιόαβ Γκάλαντ.

«Οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς θα διεξάγονταν μόνο υπό πυρά», είπε ο Γκάλαντ σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Από την πλευρά της η Χαμάς δια του πολιτικού ηγετης της, Ισμαήλ Χανίγιε, είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι θα αντιμετωπίσει «σοβαρά και θετικά» οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που βασίζεται στην πλήρη διακοπή του πολέμου, την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και στην ανταλλαγής ομήρων Ισραηλινών και Παλαιστινίων κρατουμένων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.