Βρετανία: Κατηγορίες στην 25χρονη που έλουσε με μιλκσέικ τον Φάρατζ

Κατηγορίες για βιαιοπραγία μέσω ξυλοδαρμού και φθορά ξένης περιουσίας απαγγέλθηκαν σε μια 25χρονη γυναίκα, η οποία πέταξε ένα μιλκσέικ εναντίον του Νάιτζελ Φάρατζ, του ηγέτη του Μεταρρυθμιστικού Κόμματος της Βρετανίας, κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής συγκέντρωσης.

Ο Φάρατζ είχε μόλις ξεκινήσει την εκστρατεία του για μια έδρα στο κοινοβούλιο στην πόλη Κλάκτον ον Σι, στη νοτιοανατολική Αγγλία, όταν η γυναίκα τον περιέλουσε με το ποτό, ενώ εκείνος έβγαινε από μία παμπ.

Ο Φάρατζ δεν τραυματίστηκε και αργότερα αστειεύτηκε με το περιστατικό σε ένα βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε η αστυνομία σήμερα αναφέρεται ότι η γυναίκα θα οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου τη 2α Ιουλίου.

Τον Φάρατζ είχαν περιλούσει με ένα μιλκσέικ το 2019, ενώ βρισκόταν σε προεκλογική εκστρατεία με το Κόμμα του Brexit, στο Νιουκάστλ, πριν από τις Ευρωεκλογές.

Σε εκείνη την περίπτωση ο δράστης διατάχθηκε να πληρώσει για τον καθαρισμό του κοστουμιού του, αφότου δήλωσε ένοχος για επίθεση και φθορά ξένης περιουσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

