Η ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου δήλωσε την Τετάρτη ότι έχει βάλει στόχο το σύστημα αεράμυνας του Ισραήλ Iron Dome στο Ramot Naftali, έχοντας το ήδη στοχοποιήσει με κατευθυνόμενο πύραυλο.

Στην Ιερουσαλήμ, δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από το γραφείο του Iσραηλινού στρατιωτικού εκπροσώπου.

Η δήλωση της Χεζμπολάχ εντείνει τις ανησυχίες για κλιμάκωση των συγκρούσεων στα σύνορα Ισραήλ - Λιβάνου μετά και τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπένιαμιν Νετανιάχου, ότι το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο για ισχυρή δράση στο βορρά.

Οι δηλώσεις αυτές από τον Ιραηλινό πρωθυπουργό έρχονται εν μέσω αυξημένων εντάσεων κατά μήκος των συνόρων Ισραήλ-Λιβάνου και αύξησης των ανταλλαγών πυρών μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της λιβανικής ένοπλης ομάδας Χεζμπολάχ, οι οποίες συνεχίζονται από τις 8 Οκτωβρίου, μία ημέρα μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ.

«Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να μας βλάψει και θα καθίσουμε με σταυρωμένα τα χέρια κάνει μεγάλο λάθος. Είμαστε προετοιμασμένοι για μια πολύ ισχυρή δράση στο βορρά. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα αποκαταστήσουμε την ασφάλεια στο βορρά», υπογράμμισε ο Νετανιάχου.

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και οι χθεσινές δηλώσεις του στρατιωτικού αρχηγού του ισραηλινού Γενικού Επιτελείου Χέρτσι Χαλέβι που δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο για στρατιωτική επίθεση κατά μήκος των βόρειων συνόρων με τον Λίβανο και η απόφαση είναι πολύ κοντά.

«Είμαστε προετοιμασμένοι, μετά από εκτεταμένη εκπαίδευση, για επίθεση στο βορρά», είπε σε μαγνητοφωνημένη δήλωση και πρόσθεσε ότι «βρισκόμαστε κοντά στο σημείο απόφασης».

