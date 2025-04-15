Συμφωνία Βουλγαρίας και Shell για έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα

Ο υπουργός Ενέργειας Ζέτσο Στάνκοφ και ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Έρευνας, Στρατηγικής και Χαρτοφυλακίου της Shell Γιουτζίν Οκπέρε, υπέγραψαν σήμερα σύμβαση για έργα έρευνας πετρελαίου και φυσικού αερίου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, για λογαριασμό της διεύθυνσης Έρευνας και Παραγωγής της Shell. Η τελετή υπογραφής έλαβε χώρα στο κτίριο του υπουργικού συμβουλίου, παρουσία του πρωθυπουργού Ρόσεν Ζελιάσκοφ.

Οι προσεχείς έρευνες θα εκτείνονται στο Μπλοκ 1-26 Χαν Τέρβελ, καλύπτοντας περίπου έκταση 4.000 τ.χλμ.

Ο Στάνκοφ δήλωσε ότι η συμφωνία είναι εξαιρετικά σημαντική. "Με την υπογραφή της, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς την ανακάλυψη των δυνατοτήτων της βαθιάς Μαύρης Θάλασσας για μελλοντικές προμήθειες φυσικού αερίου", τόνισε.

Αυτό αναμένεται να είναι "το φθηνότερο αέριο" που θα χρησιμοποιήσει η Βουλγαρία, καθώς δεν θα περιλαμβάνει πρόσθετα τέλη και η χώρα θα κερδίσει επίσης από τα δικαιώματα εκμετάλλευσης.

Ο πρωθυπουργός Ζελιάσκοφ σημείωσε ότι το έργο έχει "μεγάλη πολιτική σημασία", καθώς τοποθετεί τη Βουλγαρία ανάμεσα στους ενεργούς παίκτες της περιοχής που ερευνούν τις αχαρτογράφητες δυνατότητες της λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας. Η ανάπτυξη ιδίων καταθέσεων της χώρας, είπε, έχει "τεράστιες δυνατότητες", ενώ αναγνωρίζει τον χρόνο που απαιτείται για να είναι ορατά τα απτά αποτελέσματα.

Τον Μάρτιο, ο Στάνκοφ υπέγραψε ένα έγγραφο με την OMV Offshore Bulgaria και τη NewMed Energy Balkan για τη συνέχιση της έρευνας στο Μπλοκ 1-21 Χαν Ασπαρούχ, που βρίσκεται επίσης στην υπεράκτια περιοχή της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

