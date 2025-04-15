Ένας από τους βασικούς συμβούλους του Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ο Νταν Κάλντγουελ, απομακρύνθηκε από το Πεντάγωνο την Τρίτη, αφού ταυτοποιήθηκε στο πλαίσιο έρευνας για διαρροές, δήλωσε στο Reuters Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Κάλντγουελ τέθηκε σε διοικητική άδεια για «μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη», ανέφερε ο αξιωματούχος.

«Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε ο αξιωματούχος, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τη φύση της εν λόγω αποκάλυψης, συμπεριλαμβανομένου του αν αυτή έγινε προς δημοσιογράφο ή προς άλλο πρόσωπο.

Η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει υιοθετήσει επιθετική στάση απέναντι στις διαρροές, μια προσπάθεια που ο αγκαλιάστηκε από τον Χέγκσεθ στο Πεντάγωνο.

Υπόμνημα της 21ης Μαρτίου, υπογεγραμμένο από τον προσωπάρχη του Χέγκσεθ, Τζο Κάσπερ, ζητούσε τη διεξαγωγή έρευνας για «πρόσφατες μη εξουσιοδοτημένες αποκαλύψεις πληροφοριών εθνικής ασφάλειας που αφορούν ευαίσθητες επικοινωνίες».

Το υπόμνημα του Κάσπερ άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί ανιχνευτής ψεύδους (πολύγραφος), αν και δεν είναι σαφές εάν αυτό εφαρμόστηκε στον Κάλντγουελ.

Παρότι ο Κάλντγουελ δεν είναι τόσο γνωστός όσο άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι του Πενταγώνου, διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο ως σύμβουλος του Χέγκσεθ.

Το όνομά του ακούστηκε σε μια διαρροή συνομιλιών μέσω της εφαρμογής Signal, την οποία αποκάλυψε το περιοδικό The Atlantic τον περασμένο μήνα.

Σε εκείνη την ανταλλαγή μηνυμάτων, ο Χέγκσεθ είχε κατονομάσει τον Κάλντγουελ ως τον καλύτερο σύνδεσμο προσωπικού για το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, ενόψει της προετοιμασίας για επιθέσεις κατά των Χούθι στην Υεμένη.

Ο Κάλντγουελ είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον της Ουάσινγκτον για προηγούμενες τοποθετήσεις του.

Παλαιότερα πεζοναύτης, με θητεία στο Ιράκ, ο Κάλντγουελ είχε δηλώσει, πριν αναλάβει καθήκοντα στο Πεντάγωνο, ότι η Αμερική θα ήταν σε καλύτερη θέση αν οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν απλώς παραμείνει εντός της χώρας.

«Πιστεύω ότι ο πόλεμος στο Ιράκ ήταν ένα τερατώδες έγκλημα», είχε δηλώσει στους Financial Times τον Δεκέμβριο του 2024.

Ήταν επίσης σκεπτικιστής όσον αφορά την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία και υποστήριζε την απόσυρση των ΗΠΑ από την Ευρώπη.

Η απόφαση να τεθεί ο Κάλντγουελ σε διοικητική άδεια είναι ανεξάρτητη από το κύμα απολύσεων που ξεκίνησε αφότου ο Χέγκσεθ ανέλαβε το Πεντάγωνο τον Ιανουάριο.



