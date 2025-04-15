Ο Σέρτζιο Ματαρέλα στο νοσοκομείο για βηματοδότη

Ο Ιταλός πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα εισήχθη σήμερα το απόγευμα στο δημόσιο νοσοκομείο της Ρώμης «Σάντο Σπίριτο».

Όπως έγινε γνωστό από την ιταλική προεδρία, πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση για τοποθέτηση βηματοδότη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για επέμβαση η οποία είχε προγραμματισθεί εδώ και καιρό και δε συντρέχουν λόγοι ανησυχίας σε ό,τι αφορά την υγεία του Ιταλού προέδρου.

Νωρίτερα σήμερα, ο Σέρτζιο Ματαρέλα συναντήθηκε στο Κυρηνάλιο με τον πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου, Μιλόικο Σπάγιτς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.