Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε χθες το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της υπογραφής του μνημονίου κατανόησης (MoU) μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 72,15 μονάδων (+0,14%), στις 51.564,70 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 496,27 μονάδων (+1,91%), στις 26.517,93 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 80,48 μονάδων (+1,08%), στις 7.500,58 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

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