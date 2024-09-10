Πέθανε και ο πρώην σύντροφος της Ολυμπιονίκη μαραθωνοδρόμου Ρεμπέκα Τσεπτεγκέι από την Ουγκάντα, νικημένος επίσης από τα εγκαύματα που υπέστη κατά τη μοιραία επίθεση εναντίον της αθλήτριας.

Ο άνδρας που κατηγορείται ότι έκαψε θανάσιμα έναν Ολυμπιονίκη από την Ουγκάντα ​​πέθανε επίσης, ανέφεραν τα μέσα ενημέρωσης της Κένυας.

Η Rebecca Cheptegei πέθανε την περασμένη Πέμπτη, αφού τραυματίστηκε σοβαρά μετά από καυγά που είχε στην Κένυα με τον πρώην φίλο της.

Οι εφημερίδες Kenya Star και Nation ανέφεραν ότι ο Dickson Ndiema πέθανε το βράδυ της Δευτέρας στη μονάδα εντατικής θεραπείας όπου είχε εισαχθεί αφού υπέστη επίσης τραύματα στην επίθεση.

Το Star ανέφερε ότι η κα Cheptegei υπέστη εγκαύματα στο 80% του σώματός της ενώ η Ndiema υπέστη πάνω από 30% εγκαύματα.

Ο πρώην φίλος της, κατηγορήθηκε ότι αγόρασε ένα κουτάκι βενζίνη, της το έριξε και της έβαλε φωτιά.

Η κα Cheptegei συμμετείχε πρόσφατα στον μαραθώνιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, όπου τερμάτισε 44η.





