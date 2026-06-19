Η Ελβετία έκανε το καθήκον της στη 2η αγωνιστική του 2ου ομίλου και με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο έφτασε σε μια νίκη που τη φέρνει αγκαλιά με την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Μουντιάλ! Η ομάδα του Μουράτ Γιακίν έδειξε χαρακτήρα, ποιότητα και βάθος στο ρόστερ της, μετατρέποντας ένα «κλειστό» παιχνίδι σε παράσταση από το 76' και μετά.

Με τέσσερα γκολ στο τελευταίο τέταρτο και τις αλλαγές να αλλάζουν πλήρως τη ροή της αναμέτρησης, οι Ελβετοί απέδειξαν ότι διαθέτουν λύσεις και ένταση που μπορούν να τους πάνε μακριά στη διοργάνωση. Ο Μανζάμπι και ο Βάργκας έδωσαν ρυθμό, ενέργεια και ουσία, οδηγώντας την ομάδα σε μια από τις πιο παραγωγικές εμφανίσεις της φάσης των ομίλων.

Με το 4-1 επί της Βοσνίας, η Ελβετία έχει πλέον «κλειδώσει» την παρουσία της στην επόμενη φάση. Είτε τερματίσει πρώτη, είτε δεύτερη, είτε ακόμη και ως μία από τις καλύτερες τρίτες, η πρόκριση θεωρείται δεδομένη, με την εικόνα της στο δεύτερο μέρος να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα για τη συνέχεια.

Το ματς:

Η Ελβετία μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι, κρατώντας μπάλα, αποφεύγοντας τα λάθη και πιέζοντας με συνεχόμενα κόρνερ από τα πρώτα λεπτά. Ο Εντόι είχε δύο καλές στιγμές στο 10' και στο 13', ενώ στο 23' ο Ροντρίγκες δοκίμασε δυνατό σουτ που πέρασε άουτ, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη υπεροχή των Ελβετών. Η Βοσνία προσπάθησε να απαντήσει κυρίως με αντεπιθέσεις, με τον Τζέκο να δημιουργεί και τον Κολάσινατς να κερδίζει κόρνερ σε μία από τις λίγες καλές στιγμές της. Το πρώτο μέρος κύλησε σε χαμηλό ρυθμό, με πολλά φάουλ και ελάχιστο ρίσκο, ενώ ξεχώρισε το ιδιαίτερο στατιστικό της ημέρας: Η τεράστια ηλικιακή διαφορά ανάμεσα στους βασικούς Τζέκο (40) και Αλάιμπεγκοβιτς (18), η τέταρτη μεγαλύτερη στην ιστορία των Μουντιάλ.

Στην επανάληψη η Ελβετία ανέβασε στροφές. Ο Εντόι απείλησε ξανά στο 51' και στο 56', με τον Βασίλι να κρατάει όρθια τη Βοσνία με δύο εντυπωσιακές αποκρούσεις. Στο 63' ο Εμπολό πήρε κεφαλιά μετά από κόρνερ, η μπάλα κόντραρε και ο Βασίλι έσωσε ξανά. Η Βοσνία είχε τη δική της στιγμή στο 68', όταν ο Ντέντιτς δοκίμασε δυνατό σουτ εκτός περιοχής, όμως ο Κόμπελ αντέδρασε σωστά.

Το παιχνίδι άλλαξε οριστικά στο 76', στο hydration break, όταν οι Ελβετοί έκαναν τριπλή αλλαγή και έριξαν στο ματς τον Μανζάμπι και τον Βάργκας. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, ο Βάργκας σέντραρε από τα αριστερά, ο Μέμιτς δεν απομάκρυνε σωστά και ο Μανζάμπι με γυριστό δεξί σουτ άνοιξε το σκορ για το 1-0.

Στο 81' η Βοσνία έμεινε με δέκα παίκτες, καθώς ο Μουχαρέμοβιτς ανέτρεψε τον Εμπολό πριν μπει στην περιοχή και είδε απευθείας κόκκινη κάρτα. Ο Βάργκας εκτέλεσε το φάουλ, όμως ο Βασίλι απέκρουσε.

Η Ελβετία συνέχισε με φόρα και στο 84' πέτυχε το 2-0: Ο Εμπολό κινήθηκε από τα δεξιά, γύρισε ιδανικά στον Βάργκας και εκείνος με ψύχραιμο πλασέ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Στο 90' ο Βάργκας μπήκε ξανά από τα αριστερά, γύρισε την μπάλα και ο Μανζάμπι -σε τρομερή κατάσταση- έκανε το 3-0, υπογράφοντας μια εμφάνιση που άλλαξε όλο το ματς.

Η Βοσνία μείωσε στο 90'+3', όταν μετά από κόρνερ και απομάκρυνση του Κόμπελ, ο Μάμιτς εκτέλεσε στην κίνηση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-1. Στο 90'+7' η Ελβετία βρήκε και τέταρτο γκολ. Ο Μέμιτς έκανε απρόσεκτο τάκλιν στον Ακάντζι μέσα στην περιοχή, το VAR επιβεβαίωσε το πέναλτι και ο Τζάκα εκτέλεσε εύστοχα για το τελικό 4-1, παρά την καλή προσπάθεια του Βασίλι.

Μια χορταστική εμφάνιση από την Ελβετία, που με τέσσερα γκολ από το 76' και μετά και με τις αλλαγές να κάνουν πραγματική διαφορά, πήρε καθαρή νίκη και ουσιαστικά «σφράγισε» την πρόκριση στους «32».

Οι ενδεκάδες:

Ελβετία (Μουράτ Γιακίν): Κόμπελ, Βιντμέρ (86' Γιάκες), Ακάντζι, Ελβέντι, Ροντρίγκες, Φρόιλερ, Τζάκα, Αεμπίσερ (72' Σο), Ρίντερ (72' Βάργκας), Εμπολό (88' Ίτεν), Εντόι (72' Μανζάμπι).

Βοσνία (Σεργκέι Μπάρμπαρεζ): Βασίλι, Μουχαρέμοβιτς, Κολάσινατς, Κάτιτς, Ντέντιτς, Ταχίροβιτς (63' Μπάσιτς), Σούνιτς (86' Χατζιαχμέτοβιτς), Μέμιτς, Ντεμίροβιτς (86’ Λούκιτς), Ντζέκο (63' Μπαϊρακτάρεβιτς), Αλαϊμπέγκοβιτς (90'+1' Μάχμιτς)

Διαιτητής: Ζοάο Πινέιρο

Τα αποτελέσματα του 2ου ομίλου:

1η αγωνιστική

Καναδάς-Βοσνία 1-1

Κατάρ-Ελβετία 1-1

2η αγωνιστική

Ελβετία-Βοσνία 4-1

Καναδάς-Κατάρ (19/6, 01:00)

3η αγωνιστική

Καναδάς-Ελβετία (24/6, 22:00)

Βοσνία-Κατάρ (24/6, 22:00)

Η βαθμολογία:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.